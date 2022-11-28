مؤتمر سانشيز: لدينا عديد الدوافع لمواجهة هولندا.. ومشوار قطر كان صعبا

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 19:35

كتب : FilGoal

فيليكس سانشيز مدرب قطر - مؤتمر صحفي

شدد فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر على أن فريقه يملك عديد الدوافع قبل مواجهة هولندا غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن الأمور لم تسر كما أراد في كأس العالم.

ويلعب منتخب قطر مع هولندا على استاد البيت في ختام مباريات العنابي في دور المجموعات.

وودع منتخب قطر منافسات كأس العالم بعد الخسارة أول مباراتين أمام الإكوادور والسنغال.

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وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي: "لدينا عديد الدوافع في المباراة أمام هولندا رغم أنها ليس لها أي تأثير تنافسي لنا، ولكن مواجهة هولندا واحد من أفضل المنتخبات في العالم يعد تحديا في حد ضاته".

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وأضاف "يشرفنا أن نخوض المباراة لتقديم مستوى يليق بنا، المشوار كان صعبا ولكننا واجهنا منتخبين من طراز عال. الإكوادور من أفضل ثلاثة منتخبات في أمريكا الجنوبية والسنغال بطل إفريقيا. وغدا سنلعب أمام هولندا وصيف العالم ثلاث مرات من قبل".

وتابع "كنا نطمح لنتائج أفضل ولكن في النهاية الأمور لم تسر كما أردنا، لعبنا بشكل جيد أمام السنغال والنتيجة لم تعكس الأداء كما ذكرت مسبقا".

وواصل " نريد أن نظهر تحسنا أكبر في المواجهة الأخيرة رغم صعوبتها لكننا نملك دوافع كبيرة من أجل أن نقدم مستوى جيد. نريد أن تشعر جماهيرنا بالفخر بتقديم أفضل مستوى ممكن".

واستطرد عن الانتقادات "هذا أمر طبيعي ولكننا ما زلنا نلعب في البطولة وبالتالي التركيز يكون على ما نقوم به من عمل. هذا المنتخب حقق عديد الإنجازات في السنوات الماضية، لم نتمكن من الصعود للدور الثاني في المونديال وهذا كان محتملا".

وأتم "يجب أن نغلق صفحة المونديال ونفتح صفحة أخرى لكن قبل ذلك نريد أن نلعب مباراة الغد بقوة. الأكيد أننا سنستمتع بالمباراة".

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