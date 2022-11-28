مؤتمر ساوثجيت - عن الصراع مع ويلز وتصريحات مدرب الخصم وإصابة هاري كين

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت - إنجلترا × أمريكا

تحدث جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الفريق ضد ويلز في ختام منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي: "نريد الفوز ويجب أن نوازن بين اللياقة والاستقرار. هكذا نتخذ القرارات بشأن التشكيل".

وأضاف "لدينا الفرصة للفوز بصدارة المجموعة إن حققنا نتيجة إيجابية. لعبنا جيدا في المباراة الأولى (6-2 أمام إيران) وسجلنا الأهداف، في المباراة الثانية (التعادل السلبي مع أمريكا) كانت الأمور أصعب".

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وأوضح "نحن معتادون على اعتبارنا المرشح الأفضل بالنظر للتصنيف ويجب أن نتقبل هذه المسؤولية. نحن معتادون على لعب هذه المباريات بهذا الشعور".

وعن إمكانية إراحة هاري كين في المباراة قال: "سنختار الفريق الذي نؤمن بقدرته على الفوز بالمباراة. هذه أولويتنا دائما. هاري بخير الآن بعد الكدمة التي تلقاها، وهي في القدم وليس الكاحل".

أما عن الخصم منتخب ويلز قال: "يملكون لاعبين رائعين يمكنهم إنتاج لحظات رائعة وهذا ما فعلوه لوقت طويل مع أنديتهم ومنتخب بلادهم".

وأضاف "لديهم روح جيدة وتنظيم قوي. نعرف جودة منتخب أوكرانيا الذي هزموه للوصول إلى كأس العالم، ويبدو أن اللعب أمام إنجلترا يمنحهم حافزا إضافيا، بالنظر لما يقولونه".

وعن تصريحات روب بيدج مدرب ويلز الذي قال إن منتخبه ليس قريبا من مستواه الحقيقي قال: "إنه فريق فخور ولديه لاعبين جيدين. نتوقع منهم اللعب بشكل جيد دائما. نستعد لهم كما نستعد لكل الخصوم".

وتابع "لديه الحق في قول ما يريده. كنت لأتفاجأ لو لم يكن ذلك هو شعوره. من غير المنطقي أن نركز على ما يقال قبل مباراة".

أما عن مواجهة جاريث بيل قال: "الدفاع ضده يتوقف على الدور الذي سيلعبه، فهو لديه الجودة الفردية والمسيرة الرائعة. ما فاز به مع ريال مدريد كان عظيما".

وأخيرا عن تنافسية ويلز وإنجلترا قال ساوثجيت مشيرا بيده كخريطة: "نحن هنا وهم هناك. إنهما بلدان بحدود متلاصقة بينهما تنافسية رياضية كبيرة".

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ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة بـ 4 نقاط، فيما يملك منتخب ويلز نقطة وحيدة.

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