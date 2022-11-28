مؤتمر مدرب ويلز: الفوز على إنجلترا؟ البطولة الحالية أظهرت قابلية أي فريق للهزيمة

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 18:41

كتب : FilGoal

روب بيدج - ويلز

شدد روب بيدج مدرب منتخب ويلز أن النسخة الحالية من كأس العالم أظهرت قابلية أي منتخب للتعرض للهزيمة.

ويستعد منتخب ويلز لمواجهة إنجلترا غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال بيدج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد أظهرت هذه البطولة أن أي فريق قابل للهزيمة لذلك فإن إنجلترا يمكن أن تخسر بالطبع".

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واستمر "لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين لكننا نريد أن ظهر ما نحن قادرين على فعله".

وتابع "جاريث بيل وأرون رامسي لاعبين موهبين، نحن نقبل النقد وسنتعامل مع ذلك".

وأضاف "لقد عملنا بجد للوصول إلى تلك البطولة وأشعر بالإحباط لأننا لم نقترب حتى للأداء الذي أوصلنا إلى كأس العالم".

وأتم "بغض النظر عما إذا كنا سنتأهل أم لاعلينا تقديم أداء يفخر به المشجعين وأن نرد على النقد بطريقة إيجابية".

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ويحتل منتخب ويلز المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة بفارق ثلاثة نقاط عن إنجلترا صاحبة الصدارة.

ويحتاج منتخب ويلز لتحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة إيران وأمريكا للتأهل إلى دور الـ 16.

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