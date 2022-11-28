أيو عقب الفوز على كوريا: كأس العالم غير قابل للتوقع

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

أندري أيو - غانا ضد كوريا الجنوبية

أبدى أندريه أيو مهاجم غانا والسد القطري سعادته بفوز منتخب بلاده على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم 2022.

وقال أيو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لقد كانت مباراة عظيمة وشعور عظيم أيضا، كل شيء كان عظيما".

وأضاف "استمتعت بالمباراة، وكذلك الجميع أيضا".

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وأوضح "نحتاج للحفاظ على هذه الروح العالية وأن نواصل إخلاصنا ونحاول جعل الأشياء تحدث كما حدثت اليوم".

وتابع أيو "إنها بطولة صعبة، ويمكنك رؤية أن هناك العديد من المفاجآت".

وواصل "لا يمكنك توقع نتيجة أي مباراة، الأمر صعب".

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واختتم الغاني "أنا سعيد للغاية وأتمنى أن نكون الآن في السباق للتأهل إلى دور الـ 16".

ونال منتخب غانا أول 3 نقاط له في البطولة، عقب خسارة الجولة الأولى أمام البرتغال بنفس النتيجة (3-2).

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ويلعب منتخبا البرتغال وأوروجواي في التاسعة مساء اليوم -الإثنين- حيث يملك المنتخب اللاتيني نقطة وحيدة من تعادله مع كوريا.

تعرف على معلومات عن أيو وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم 2022 عبر كرنفال في الجول.

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