مؤتمر بيل: لا أشعر بمسؤولية إضافية كوني القائد.. وإنجلترا لديها من يعوض كين

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ويلز

يرى جاريث بيل لاعب منتخب ويلز أن كونه القائد لا يمثل له أي مسؤوليات إضافية.

ويستعد منتخب ويلز لمواجهة إنجلترا غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

اقرأ: معلومات عن جاريث بيل وجميع لاعبي كأس العالم 2022

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وقال بيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحاول الحفاظ على الروح المعنوية مرتفعة والبقاء معا، نحن سعداء بالتواجد هنا ولكن سنبذل قصارى جهدنا للتأهل غدا".

وتابع "إراحة هاري كين غدا؟ كين لاعب من طراز عالمي لكن إنجلترا لديهم لاعبين جيدين يمكن أن يحلوا محله وستكون مباراة صعبة أي كان من سنواجهه".

وكان كين قد تعرض لإصابة خلال مواجهة إنجلترا وأمريكا في الجولة الماضية وقد تؤدي لغيابه عن مواجهة ويلز.

وأضاف "التقيت كثيرا أنا وعائلتي مع عائلة تريبير وليس من السهل أن تلعب خارج إنجلترا لكنه فعل وكان رائعا وقد أدى بشكل جيد منذ عودته من بوابة نيوكاسل وأتطلع أن ألعب ضده غدا".

وشدد "لا أشعر بمسؤولية إضافية كوني القائد لأننا نحتاج أن نلعب كفريق والأمر لا يتعلق بلاعب واحد".

وواصل "بالطبع كنا نحب أن نفوز في المباريات السابقة ولكن كرة القدم صعبة ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد والحفاظ على معنوياتنا عالية".

وأكمل "شعرنا بخيبة أمل من نتيجة مباراة إيران وجزء من الأداء نحن في كأس العالم مع بعض الفرق الجيدة ويجب أن نقدم 100%، لقد عملنا بجد لتحسين الأمور ونأمل في تحولها إلينا".

ويحتل منتخب ويلز المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة بفارق ثلاثة نقاط عن إنجلترا صاحبة الصدارة.

ويحتاج منتخب ويلز لتحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة إيران وأمريكا للتأهل إلى دور الـ 16.

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