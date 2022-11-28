كأس العالم - السر وراء استبعاد أونانا.. من أجل تلافي لعنة هيجيتا

في كأس العالم 1990 أقصى روجيه ميلا أسطورة الكاميرون منتخب كولومبيا بعدما استغل خروج خاطئ من رينيه هيجيتا حارس اللوس كافيتيروس لمحاولة بناء اللعب وسجل في الشباك الخالية.

وبعد 32 عاما استبعد ريجوبير سونج المدير الفني لـ منتخب الكاميرون حارسه أندري أونانا الذي سار على نهج هيجيتا في لقاء سويسرا رغم إنه لم يُخطئ.

بحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن سونج استبعد حارس إنتر الإيطالي بسبب خلاف على أسلوب اللعب.

وأراد المدافع السابق أن يلعب حارس مرمى إنتر بشكل مباشر أكثر وألا يخاطر بأي مجازفة بالقرب من مرماه.

أين هي المجازفة؟

في مباراة سويسرا أصبح أونانا أكثر حارس في كأس العالم 2022 لمسا للكرة برصيد 61 مرة.

في 1990 لمس هيجيتا الكرة 205 مرة وهو ما انتهى بخطأه التاريخي أمام الكاميرون نفسها.

أمام سويسرا أطلق أونانا 39 تمريرة صحيحة من أصل 53، وأكمل 5 تمريرات طولية صحيحة من أصل 19.

في بعض اللقطات كان تقدم حارس الكاميرون مبالغا فيه، كما في الصورة التالية.

حاول أونانا في تلك اللقطات أن يلعب منتخب الكاميرون بثلاثي دفاعي يكون هو قاعدته من أجل إفساح المجال لزملائه وبالأخص الظهيرين للتقدم أكثر لمحاولة إدارك التعادل.

ويظهر من ذلك تأثر أونانا بأسلوب لعب إنتر الذي يعتمد على 3 لاعبين في الدفاع مع تواجد الهولندي ستيفن دي فري بشكل دائم في بناء اللعب.

في إنتر يصل متوسط لمسات أونانا في الدوري الإيطالي لـ 44 لكل 90 دقيقة.

كما توضح الخريطة الحرارية التالية أماكن تمركزه مع الفريق الإيطالي وهو ما يقترب بعض الشيء من مباراة سويسرا.

لم تنجح أفكار أونانا الكروية ولم يتقبل سونج ما فعله حارسه.

أونانا يرى أن مانويل نوير حارس ألمانيا "الأعظم" حسبما قال بعد لقاء سويسرا لـ سبورتس ويك: "عندما كنت طفلا، كنت أحلم بمشاهدة معجزات جيانلويجي بوفون وإيكر كاسياس، لكن الأعظم هو نوير: يفعل أشياء مجنونة، لقد ألهمني ذلك".

لذلك لا عجب في تقدم أونانا ومحاولة اللعب بأسلوب نوير المُعروف مع بايرن ميونيخ وألمانيا.

*الخريطة الحرارية لـ أونانا أمام سويسرا

في المباراة الثانية أمام صربيا شارك ديفيز إيباسي في حراسة مرمى الكاميرون، فيما فضل أونانا ترك معسكر الكاميرون بحسب التقارير في قطر لرفضه الجلوس بديلا.

ورغم استقبال ديفيز إيباسي 3 أهداف في مواجهة صربيا، إلا أنه تمسك بما طلبه منه مدربه.

في الشوط الأول فقط أرسل إيباسي 18 تمريرة جميعها من داخل منطقة الجزاء.

إجمالا لمس الكرة 48 مرةـ، وأرسل 20 تمريرة صحيحة من أصل 35.

وعلى مستوى الكرات الطولية أرسل 11 صحيحة من أصل 26.

أرقام أقل من أونانا لكن تُرضي مدربه على الأقل الذي لا يفضل المقامرة.

*الخريطة الحرارية لـ إيباسي أمام صربيا

استقبل إيباسي 3 أهداف ربما لم يكن أونانا يستقبلها لو تواجد في حراسة مرمى الكاميرون، وتعقدت آمال كتيبة الآسود غير المروضة في التأهل قبل لقاء البرازيل.

فمن سيندم على قراره بعد لقاء البرازيل، أونانا أمام سونج؟