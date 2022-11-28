سونج عن استبعاد أونانا: هذا ما أراده.. والفريق أهم من الجميع

فسر ريجوبير سونج مدرب منتخب الكاميرون قرار إبعاد أندريه أونانا حارس مرمى المنتخب وإنتر ميلان الإيطالي عن مباراة اليوم أمام صربيا في كأس العالم 2022.

وقال سونج في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "إنه لاعب مهم، ولكننا في بطولة صعبة".

وأضاف "أعرف ما يجب أن أفعله، ويجب أن أضمن دائما أن الفريق له الأولوية على أي فرد".

وأوضح "أندريه أراد الخروج من القائمة وتقبلنا ذلك الوضع".

وأشارت عدة تقارير إلى وجود خلاف وقع بالفعل بين سونج وأونانا.

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وقبل دقائق من إعلان التشكيل الرسمي للكاميرون، خرجت تقارير تشير إلى استبعاد المدير الفني للأسود غير المروضة لحارس مرماه لأسباب تأديبية.

وشارك ديفيس إباسي حارس مرمى أبها السعودي رغم امتلاكه 5 مباريات دولية فقط في رصيده قبل المونديال آخرها في نوفمبر من العام الماضي.

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وتعادل منتخب الكاميرون مع صربيا بثلاثة أهداف لمثلهم، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في مونديال قطر.

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