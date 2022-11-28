مؤتمر مهاجم أمريكا: سنواصل تأييد الشعب الإيراني.. وسنتافس في الملعب

شدد تايلور آدامز لاعب منتخب أمريكا على أن هدف كرة القدم الحقيقي سيظهر بشكل جلي عند مواجهة إيران.

ويواجه منتخب أمريكا منافسه الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال تايلور في المؤتمر الصحفي: "مباراة أمريكا وإيران أكبر من مجرد مباراة كرة قدم؟ لا، لأن هدف تلك اللعبة لطالما كان جمع الشعوب، نحن سنواصل تأييد الشعب الإيراني وسنتافس بشكل جيد في الملعب".

وعندما سئل عما إذا كان راضيا بتمثيل بلد فيها تميز عنصري لذوي البشرة السمراء، رد: "هناك تمييز حيثما تذهب، في الولايات المتحدة، نحن نتحسن، أنا شخص ذو أصول إفريقية واختلطت بثقافات مختلفة، الأمر يأتي بالتعلم، أرى تغييرا كل فترة وهذا جيد".

وتطرق للحديث عن تفاصيل المباراة: "لا أستطيع إخبارك بالتشكيل أو طريقة اللعب، أنا لست المدرب لكن ما أعلمه أننا سنركز على الهجوم ونسعى إليه".

وواصل: "سنبذل قصارى جهدنا في المباراة. نحن نركز على كرة القدم في الغد".

ويحتل منتخب أمريكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطين، فيما تحمل إيران نقطتين.

ويواجه المنتخب الأمريكي منافسه إيران غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويضمن منتخب أمريكا تأهله إلى الدور المقبل بسيناريو واحد فقط: الفوز أمام إيران بأي نتيجة.