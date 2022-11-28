كرنفال كأس العالم - رأسيات قاتلة.. تشو جوي سانج صاحب الرقم التاريخي لـ كوريا الجنوبية

تسجيل هدف بالرأس أمام فريق إفريقي فهو ليس بالشيء السهل على الإطلاق، فما بالك بثنائية.

تألق تشو جوي سانج مع كوريا الجنوبية بتسجيله هدفين أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.

ولكن ذلك لم يكن كافيا لأن تخرج كوريا حتى بنقطة، ليخسر الشمشون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سانج أصبح أول لاعب من كوريا الجنوبية يسجل هدفين في مباراة واحدة في كأس العالم.

وأول لاعب آسيوي يسجل هدفين من ضربتي رأس خلال نفس المباراة في تاريخ المونديال.

ولكن من هو تشو جوي سانج؟

هداف الدوري الكوري 2022، سجل أحد أهداف رباعية كوريا أمام مصر التي كتبت نهاية فترة إيهاب جلال القصيرة مع الفراعنة.

يتميز تشو بطول فارع وقدرة على التسجيل بالضربات الرأسية، تواجد لفترة في فريق جيمتشيون سانجمو لأداء الخدمة العسكرية.

سجل 21 هدفا وصنع خمسة آخرين في 35 مباراة هذا الموسم مع تشونبوك هيونداي الكوري.

ماذا قدم أمام غانا؟

الدقائق: 90

التسديدات: 6

التسديدات على المرمى: 4

الأهداف: 2

الفوز بالثنائيات: 3

الفوز بالصراعات الهوائية: 6