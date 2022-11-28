كرنفال كأس العالم - بداية في أكاديمية مملوكة لمصريين.. محمد قدوس رجل مباراة غانا وكوريا

قاد محمد قدوس منتخب بلاده غانا للفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وحصدت غانا أول ثلاث نقاط لها في البطولة، وتوقف رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة.

وأصبح قدوس ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة لفريق إفريقي في كأس العالم بعمر 22 عاما و118 يوما، بعد أحمد موسى أمام الأرجنتين في 2014 بعمر 21 عاما و254 يوما.

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قدوس أيضا بات أول لاعب يسجل هدفين لغانا في مباراة واحدة لكأس العالم طوال تاريخها.

ولكن من هو محمد قدوس؟

تكوّن في أكاديمية "رايت تو دريم" التي تملكها مجموعة منصور المصرية، قبل أن ينتقل إلى الدوري الدنماركي ومنه صوب أياكس أمستردام.

يكن قدوس امتنانًا كبيرًا لدور والدته في تربيته، إذ كانت تبيع الطعام في الشوارع لإعالته.

يقول قدوس: "والدتي خاطرت بحياتها من أجلي".

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توهج قدوس مع أياكس هذا الموسم، ليسجل عشرة أهداف ويصنع هدفين في 21 مباراة.

ماذا قدم قدوس أمام كوريا الجنوبية؟

الدقائق: 83

التسديدات: 2

الأهداف: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 2

العرضيات الصحيحة: 1

الفوز بالثنائيات: 4

التدخلات الدفاعية الناجحة: 3