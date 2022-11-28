تشكيل سويسرا - إمبولو يقود الهجوم أمام البرازيل في كأس العالم

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

سويسرا - الكاميرون

دفع مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا بـ بريل إمبولو في هجوم فريقه أمام البرازيل.

ويلعب منتخب سويسرا ضد البرازيل في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء تشكيل سويسرا كالآتي:

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المرمى: يان سومير

الدفاع: سيلفان فيدمير – نيكو إيلفيدي – مانويل أكانجي – ريكاردو روديجيرز

الوسط: جرانيت تشاكا – جابريال سو – ريمو فرويلر

الهجوم: شيردان شاكيري – بريل إمبولو – روبن فارجاس

وفاز منتخب سويسرا في المباراة الأولى على الكاميرون بهدف دون رد، بينما فاز البرازيل على صربيا بثنائية دون رد.

سويسرا البرازيل كأس العالم
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