اختبر معلوماتك - عن تاريخ البرتغال في كأس العالم

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 17:09

كتب : محمود صلاح

البرتغال - كأس العالم 2022

يطلقون على البرتغال برازيل أوروبا، ليس من فراغ.

هل تعلم من هو هداف البرتغال عبر تاريخ كأس العالم؟

لأي مدى تعرف تاريخ منتخب البرتغال؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ سليساو أوروبا.

البرتغال كأس العالم 2022 كأس العالم المونديال
نرشح لكم
مؤتمر مدرب ويلز: الفوز على إنجلترا؟ البطولة الحالية أظهر قابلية أي فريق للهزيمة أيو عقب الفوز على كوريا: كأس العالم غير قابل للتوقع مؤتمر بيل: لا أشعر بمسؤولية إضافية كوني القائد.. وإنجلترا لديها من يعوض كين كأس العالم - السر وراء استبعاد أونانا.. من أجل تلافي لعنة هيجيتا سونج عن استبعاد أونانا: هذا ما أراده.. والفريق أهم من الجميع مونت كارلو: حالة واحدة تعيد بنزيمة لمعسكر فرنسا في كأس العالم مؤتمر مهاجم أمريكا: سنواصل تأييد الشعب الإيراني.. وسنتافس في الملعب مؤتمر مدرب أمريكا: إزالة لفظ الجلالة من علم إيران؟ تحدث أحيانا أمور خارج عن سيطرتك
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب ويلز: الفوز على إنجلترا؟ البطولة الحالية أظهر قابلية أي فريق للهزيمة 10 دقيقة | قطر 2022
أيو عقب الفوز على كوريا: كأس العالم غير قابل للتوقع 24 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر بيل: لا أشعر بمسؤولية إضافية كوني القائد.. وإنجلترا لديها من يعوض كين 31 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - السر وراء استبعاد أونانا.. من أجل تلافي لعنة هيجيتا 32 دقيقة | قطر 2022
سونج عن استبعاد أونانا: هذا ما أراده.. والفريق أهم من الجميع 37 دقيقة | قطر 2022
مونت كارلو: حالة واحدة تعيد بنزيمة لمعسكر فرنسا في كأس العالم 40 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مهاجم أمريكا: سنواصل تأييد الشعب الإيراني.. وسنتافس في الملعب 49 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب أمريكا: إزالة لفظ الجلالة من علم إيران؟ تحدث أحيانا أمور خارج عن سيطرتك ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط