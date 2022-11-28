اختبر معلوماتك - عن تاريخ البرتغال في كأس العالم
الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 17:09
كتب : محمود صلاح
يطلقون على البرتغال برازيل أوروبا، ليس من فراغ.
هل تعلم من هو هداف البرتغال عبر تاريخ كأس العالم؟
لأي مدى تعرف تاريخ منتخب البرتغال؟
اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ سليساو أوروبا.
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