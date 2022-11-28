مؤتمر مهاجم إيران: نسعى لكتابة تاريخ جديد أمام أمريكا

أوضح كريم أنصاري مهاجم منتخب إيران أن منتخب بلاده يسعى لكتابة تاريخ جديد حين يواجه منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم 2022.

ويصطدم المنتخب الإيراني بنظيره الأمريكي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين.

وقال أنصاري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الانتصار على أمريكا والتأهل من أجل إسعاد الشعب الإيراني".

وأضاف لاعب نيقوسيا القبرصي "نريد أن نطور أسلوبنا في اللعب بعد انتصارنا التاريخي على ويلز".

وأكمل "أعدنا ترتيب صفوفنا بعد الخسارة من إنجلترا ونتمنى أن ننواصل الانتصارات أمام ويلز".

وتابع "مباراة الثلاثاء ستكون حاسمة في تأهل إيران لدور الـ16، وهو الحلم الذي يسعى إليه كل اللاعبين منذ الوصول إلى قطر".

وأتم "فريقنا استعد جيدا للمباراة ويحظى بالوحدة والتضامن وسط دعوات الشعب الإيراني، نسعى لكتابة التاريخ من جديد".

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة عن منتخب إنجلترا المتصدر، فيما يحتل منتخب أمريكا المركز الثالث بنقطتين.

لم ينجح كريم أنصاري في هز الشباك في قطر، لكن المدافع روزبه جشمي سجل أكثر هدف حاسم متأخر في تاريخ مباريات كأس العالم أمام إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات.

هدف في الدقيقة 98 فتح الطريق لإيران للفوز بهدفين دون رد، ليفوز بعدها بلقب رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد إيران لثلاث نقاط، بينما توقف رصيد ويلز عند نقطة واحدة.

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وسجل منتخب إيران ستة أهداف خلال نسختي 2018 و2022، كان خمس منها بعد الدقيقة 90.

ولكن من هو روزبه جشمي؟

كان جشمي لاعبًا أساسيًا في مباراة إيران الأولى بكأس العالم 2018 أمام المغرب، لكنه أصيب قبل المباراة الثانية وابتعد عن بقية البطولة.

صرح جشمي عند انضمامه لمنتخب إيران أول مرة: "اللعب للمنتخب الوطني هو حلم أي طفل، أكثر حتى من تمثيل الأندية.

عندما تعرف أنك تحظى بدعم شعب بأكمله يساندك بدعواته، فإنه شعور ثمين ولا يُصدَّق".

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يعد أحد لاعبي كيروش المفضلين، إذ صرّح ساخرًا من الصحفيين خلال ولايته الأولى: "أمتلك 37 عامًا فقط من الخبرة في عالم كرة القدم، لم أعمل أبدًا في أي نادٍ كبير، ولكن من خلال خبرتي الضئيلة للغاية يمكنني أن أخبركم أن روزبه جشمي هو أكثر مدافع عصري عرفته إيران في آخر 10 سنوات".

ماذا قدم أمام ويلز؟

الدقائق: 12

استخلاص الكرة: 2

استعادة الكرة: 1

الفوز بالثنائيات الهوائية: 1

التمريرات الصحيحة: 2

التسديدات: 1

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