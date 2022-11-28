مؤتمر مهاجم إيران: نسعى لكتابة تاريخ جديد أمام أمريكا

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

ويلز - إيران

أوضح كريم أنصاري مهاجم منتخب إيران أن منتخب بلاده يسعى لكتابة تاريخ جديد حين يواجه منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم 2022.

ويصطدم المنتخب الإيراني بنظيره الأمريكي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين.

وقال أنصاري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الانتصار على أمريكا والتأهل من أجل إسعاد الشعب الإيراني".

أخبار متعلقة:
قبل لقاء أمريكا.. مؤتمر كيروش: نريدها ليلة كروية بعيدة عن أي أمور أخرى مؤتمر دي يونج: لم نقدم المستوى المطلوب أمام الإكوادور.. ولن أعلق على مفاوضات يونايتد مؤتمر فان خال: تحقيق اللقب يتطلب الفوز على الجميع.. وتم اختيار مدرب هولندا المقبل مؤتمر مدرب الإكوادور: لا أحب نغمة إذا تأهلنا تحدث ضجة وإذا لم يكن فبطولتنا كانت سيئة

وأضاف لاعب نيقوسيا القبرصي "نريد أن نطور أسلوبنا في اللعب بعد انتصارنا التاريخي على ويلز".

وأكمل "أعدنا ترتيب صفوفنا بعد الخسارة من إنجلترا ونتمنى أن ننواصل الانتصارات أمام ويلز".

وتابع "مباراة الثلاثاء ستكون حاسمة في تأهل إيران لدور الـ16، وهو الحلم الذي يسعى إليه كل اللاعبين منذ الوصول إلى قطر".

وأتم "فريقنا استعد جيدا للمباراة ويحظى بالوحدة والتضامن وسط دعوات الشعب الإيراني، نسعى لكتابة التاريخ من جديد".

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة عن منتخب إنجلترا المتصدر، فيما يحتل منتخب أمريكا المركز الثالث بنقطتين.

لم ينجح كريم أنصاري في هز الشباك في قطر، لكن المدافع روزبه جشمي سجل أكثر هدف حاسم متأخر في تاريخ مباريات كأس العالم أمام إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات.

هدف في الدقيقة 98 فتح الطريق لإيران للفوز بهدفين دون رد، ليفوز بعدها بلقب رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد إيران لثلاث نقاط، بينما توقف رصيد ويلز عند نقطة واحدة.

اقرأ:كأس العالم – منتخب إيران.. المثير للجدل

وسجل منتخب إيران ستة أهداف خلال نسختي 2018 و2022، كان خمس منها بعد الدقيقة 90.

ولكن من هو روزبه جشمي؟

Image

كان جشمي لاعبًا أساسيًا في مباراة إيران الأولى بكأس العالم 2018 أمام المغرب، لكنه أصيب قبل المباراة الثانية وابتعد عن بقية البطولة.

صرح جشمي عند انضمامه لمنتخب إيران أول مرة: "اللعب للمنتخب الوطني هو حلم أي طفل، أكثر حتى من تمثيل الأندية.

عندما تعرف أنك تحظى بدعم شعب بأكمله يساندك بدعواته، فإنه شعور ثمين ولا يُصدَّق".

اقرأ:كل ما تريد معرفته عن لاعبي إيران

يعد أحد لاعبي كيروش المفضلين، إذ صرّح ساخرًا من الصحفيين خلال ولايته الأولى: "أمتلك 37 عامًا فقط من الخبرة في عالم كرة القدم، لم أعمل أبدًا في أي نادٍ كبير، ولكن من خلال خبرتي الضئيلة للغاية يمكنني أن أخبركم أن روزبه جشمي هو أكثر مدافع عصري عرفته إيران في آخر 10 سنوات".

ماذا قدم أمام ويلز؟

Image

الدقائق: 12

استخلاص الكرة: 2

استعادة الكرة: 1

الفوز بالثنائيات الهوائية: 1

التمريرات الصحيحة: 2

التسديدات: 1

إيران أمريكا كأس العالم 2022
نرشح لكم
سواريز: لا مزيد من الأعذار.. نستهدف التأهل لدور الـ16 مؤتمر مولر: نحن المرشحون للفوز أمام كوستاريكا على الورق.. وكنا أفضل مما توقعنا أمام إسبانيا مدرب البرتغال: نستهدف صدارة المجموعة لتفادي مواجهة البرازيل مبكرا مستشار وشغوف بالبيانكونيري.. تعرف على المرشح الجديد لرئاسة يوفنتوس لليوم الثاني على التوالي.. جافي غير موجود بالتدريب الجماعي لإسبانيا تقرير: ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس كيروش: لعب أمريكا تحسن لقد قفزوا من كونها "سوكر" إلى "فوتبول" حوار في الجول – شيبو: المغرب أفضل مع الركراكي.. وفوجئنا بما حدث في 1998
أخر الأخبار
سواريز: لا مزيد من الأعذار.. نستهدف التأهل لدور الـ16 9 دقيقة | قطر 2022
الخليفي: أشعر بالحزن على أندية سوبر ليج.. وأخبار تركي لـ باريس سان جيرمان تضحكني 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مولر: نحن المرشحون للفوز أمام كوستاريكا على الورق.. وكنا أفضل مما توقعنا أمام إسبانيا 21 دقيقة | قطر 2022
كولو توريه يتولى تدريب ويجان 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب البرتغال: نستهدف صدارة المجموعة لتفادي مواجهة البرازيل مبكرا 54 دقيقة | قطر 2022
مستشار وشغوف بالبيانكونيري.. تعرف على المرشح الجديد لرئاسة يوفنتوس ساعة | قطر 2022
لليوم الثاني على التوالي.. جافي غير موجود بالتدريب الجماعي لإسبانيا ساعة | قطر 2022
تقرير: ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط