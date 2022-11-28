جوي سانج ومحمد قدوس يدخلان تاريخ غانا وكوريا بثنائية غير مسبوقة

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

تشو وي سانج - كوريا - غانا

دخل تشو جوي سانج مهاجم منتخب كوريا، ومحمد قدوس جناح منتخب غانا، تاريخ بلديهما بتسجيل ثنائية لكلٍ منهما في مباراة الطرفين على المدينة التعليمية.

غانا تواجه كوريا في واحدة من أمتع مباريات كأس العالم 2022، بالجولة الثانية للمجموعة الثامنة.

وسجّل قدوس ثنائية لـ غانا في الدقيقتين 34 و68، فيما سجّل جوي سانج بدوره في الدقيقتين 58 و61.

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وبات قدوس أول لاعب غاني على الإطلاق يسجّل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم.

الأمر نفسه ينطبق على جوي سانج الذي بات أول لاعب كوري يسجّل ثنائية للشمشون في تاريخ كأس العالم.

المهاجم البالغ من الطول 188 سم سبق له هز شباك مصر في المباراة الودية بشهر يونيو الماضي.

ورفع تشو رصيده إلى 6 أهداف دولية عمومًا، وهو هدّاف الدوري الكوري 2022.

وسجل تشو ثالث أسرع ثنائية في تاريخ كأس العالم بعد هدفي توني كروس أمام البرازيل في 2014، وثنائية رونالدو أمام كوستاريكا في 2002.

في المقابل رفع قدوس رصيده إلى 7 أهداف دولية، ودخل تاريخ بلاده غانا.

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