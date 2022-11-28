تشكيل البرازيل - باكيتا يعوض نيمار ضمن تغييرين من تيتي أمام سويسرا

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

ريتشارلسون يحتفل بالهدف الأول لـ البرازيل

تواجد إدير ميليتاو في التشكيل الأساسي للبرازيل أمام سويسرا ليعوض المصاب دانييلو في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ويغيب دانييلو بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل وللسبب ذاته يغيب نيمار أيضا.

ودفع تيتي بفريد كلاعب وسط ثان بجوار كاسيميرو ليتقدم باكيتا لمركز صانع الألعاب.

أخبار متعلقة:
قبل لقاء أمريكا.. مؤتمر كيروش: نريدها ليلة كروية بعيدة عن أي أمور أخرى مؤتمر دي يونج: لم نقدم المستوى المطلوب أمام الإكوادور.. ولن أعلق على مفاوضات يونايتد مؤتمر فان خال: تحقيق اللقب يتطلب الفوز على الجميع.. وتم اختيار مدرب هولندا المقبل مؤتمر مدرب الإكوادور: لا أحب نغمة إذا تأهلنا تحدث ضجة وإذا لم يكن فبطولتنا كانت سيئة

اقرأ:كأس العالم - البرازيل.. لأن الكتابة عن السامبا ليست بهذه السهولة

وفاز منتخب البرازيل في مباراته الأولى على صربيا بهدفين دون رد.

بينما انتصر منتخب سويسرا على الكاميرون بهدع.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - إدير ميليتاو

خط الوسط: كاسيميرو - فريد

أمامهما: فينيسيوس جونيور - لوكاس باكيتا - رافينيا

خط الهجوم: ريتشارلسون

اقرأ:كأس العالم - الصرع والصداع وخدعة قصة الشعر.. حكايات رونالدو الظاهرة

ويسعى منتخب البرازيل لحصد اللقب السادس في تاريخه والأول منذ 2002.

البرازيل سويسرا كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
مؤتمر ساوثجيت - عن الصراع مع ويلز وتصريحات مدرب الخصم وإصابة هاري كين مؤتمر مدرب ويلز: الفوز على إنجلترا؟ البطولة الحالية أظهرت قابلية أي فريق للهزيمة أيو عقب الفوز على كوريا: كأس العالم غير قابل للتوقع مؤتمر بيل: لا أشعر بمسؤولية إضافية كوني القائد.. وإنجلترا لديها من يعوض كين كأس العالم - السر وراء استبعاد أونانا.. من أجل تلافي لعنة هيجيتا سونج عن استبعاد أونانا: هذا ما أراده.. والفريق أهم من الجميع مونت كارلو: حالة واحدة تعيد بنزيمة لمعسكر فرنسا في كأس العالم مؤتمر مهاجم أمريكا: سنواصل تأييد الشعب الإيراني.. وسنتافس في الملعب
أخر الأخبار
مؤتمر ساوثجيت - عن الصراع مع ويلز وتصريحات مدرب الخصم وإصابة هاري كين 6 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب ويلز: الفوز على إنجلترا؟ البطولة الحالية أظهرت قابلية أي فريق للهزيمة 39 دقيقة | قطر 2022
أيو عقب الفوز على كوريا: كأس العالم غير قابل للتوقع 53 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر بيل: لا أشعر بمسؤولية إضافية كوني القائد.. وإنجلترا لديها من يعوض كين 59 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - السر وراء استبعاد أونانا.. من أجل تلافي لعنة هيجيتا ساعة | قطر 2022
سونج عن استبعاد أونانا: هذا ما أراده.. والفريق أهم من الجميع ساعة | قطر 2022
مونت كارلو: حالة واحدة تعيد بنزيمة لمعسكر فرنسا في كأس العالم ساعة | قطر 2022
مؤتمر مهاجم أمريكا: سنواصل تأييد الشعب الإيراني.. وسنتافس في الملعب ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط