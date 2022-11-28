تشكيل البرازيل - باكيتا يعوض نيمار ضمن تغييرين من تيتي أمام سويسرا

تواجد إدير ميليتاو في التشكيل الأساسي للبرازيل أمام سويسرا ليعوض المصاب دانييلو في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ويغيب دانييلو بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل وللسبب ذاته يغيب نيمار أيضا.

ودفع تيتي بفريد كلاعب وسط ثان بجوار كاسيميرو ليتقدم باكيتا لمركز صانع الألعاب.

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وفاز منتخب البرازيل في مباراته الأولى على صربيا بهدفين دون رد.

بينما انتصر منتخب سويسرا على الكاميرون بهدع.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - إدير ميليتاو

خط الوسط: كاسيميرو - فريد

أمامهما: فينيسيوس جونيور - لوكاس باكيتا - رافينيا

خط الهجوم: ريتشارلسون

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ويسعى منتخب البرازيل لحصد اللقب السادس في تاريخه والأول منذ 2002.