مؤتمر دي يونج: لم نقدم المستوى المطلوب أمام الإكوادور.. ولن أعلق على مفاوضات يونايتد

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

فرينيكي دي يونج - هولندا

اعترف فرينكي دي يونج لاعب وسط منتخب هولندا بعدم تقديم المستوى المطلوب أمام الإكوادور في المباراة التي انتهت بالتعادل ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم.

ويلعب منتخب هولندا ضد قطر في ختام مباريات المجموعة الأولى غدا الثلاثاء من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

ورفض دي يونج التعليق على سؤال مفاوضات مانشستر يونايتد السابقة بسبب التركيز في كأس العالم فقط.

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وقال فرينكي دي يونج في المؤتمر الصحفي: "كل منتخب نظم صفوفه بشكل جيد ويتمتع بلياقة بدنية جيدة، بالنسبة لي كلما كانت اللياقة البدنية بشكل جيد سيقدم الفريق مستوى رائع".

واعترف دي يونج "مواجهة الإكوادور لم نقدم فيها المستوى المطلوب رغم أن هولندا دائما ما بتلعب بشكل جيد، علينا تحسين أنفسنا وسنثبت لكم أننا الأفضل في المباراة المقبلة ضد قطر".

وبسؤاله عن مانشستر يونايتد أجاب "لن أعلق على ذلك الموضوع لأننا في كأس العالم".

وشدد "سنركز أمام قطر على الفوز فقط لا غير وتصدر المجموعة وليس من أجل التعادل".

واختتم دي يونج تصريحاته "لم نسيطر على الكرة بشكل جيد أمام الإكوادور، كانت لدينا حلولا ولكن لم ننفذها بالشكل الجيد".

وجمع منتخب هولندا 4 نقاط من فوز على السنغال وتعادل مع الإكوادور.

ويختتم المنتخب الهولندي مبارياته بمواجهة قطر المستضيف، وكان قد تأكد خروج العنابي من دور المجموعات بعد خسارة أول مباراتين.

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