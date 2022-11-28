مؤتمر فان خال: تحقيق اللقب يتطلب الفوز على الجميع.. وتم اختيار مدرب هولندا المقبل

يرى لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا أن تحقيق لقب كأس العالم يتطلب الفوز على جميع الفرق وعدم انتظار نتائج الآخرين.

ويلعب منتخب هولندا ضد قطر في ختام مباريات المجموعة الأولى غدا الثلاثاء من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

وقال لويس فان خال في المؤتمر الصحفي: "كل مباراة في كأس العالم هي مواجهة صعبة، انظروا إلى النتائج التي حدثت والأمر نفسه ينطبق على أي مباراة مثل مواجهة قطر".

وأضاف "نلعب بأساليب لعب مختلفة وهذا الأمر يعتمد على حلول الاستحواذ على الكرة، لم نحقق نتيجة جيدة أمام الإكوادور بسبب اتخاذ قرارات خاطئة".

وتابع "في رأيي كل مباراة تختلف عن الأخرى، أعرف نقاط قوة لاعبي منتخب هولندا وسنمنح كل شيء في الـ90 دقيقة المقبلة لتحقيق النتيجة المطلوبة".

وبسؤاله عن سبب الدفع بأندرياس نوبيرت حارس المرمى أوضح "نوبيرت يتمتع بشخصية واختياره كان بناء على ما رأيته في الإعداد خلال الأسابيع الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم".

وعن إمكانية الفوز بكأس العالم أجاب فان خال "إن لم نتوقع الأهداف فلن نحقق أي شيء، يجب أن نؤمن بقدراتنا وأن تكون لنا أهداف طويلة المدى".

وشدد فان خال "إذا أردنا تحقيق اللقب فعلينا أن نفوز على الجميع، لذلك تركيزنا على الفوز فقط دون النظر إلى نتائج أخرى أو منافسين محتملين".

أما عن موقفه من قيادة المنتخب أوضح "لن استمر مع منتخب هولندا مهما كانت النتيجة لأنه تم اختيار البديل بالفعل".

واختتم فان خال تصريحاته "شاركت في كأس العالم لحين اختيار البديل وأشكر الاتحاد الهولندي على تلك الفرصة".

وجمع منتخب هولندا 4 نقاط من فوز على السنغال وتعادل مع الإكوادور.

ويختتم المنتخب الهولندي مبارياته بمواجهة قطر المستضيف، وكان قد تأكد خروج العنابي من دور المجموعات بعد خسارة أول مباراتين.