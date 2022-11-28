جيمس ماديسون جاهز للمشاركة أمام ويلز

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

إنجلترا - إيران

أصبح جيمس ماديسون لاعب وسط إنجلترا جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراة ويلز بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022.

وغاب ماديسون عن أول مباراتين لإنجلترا في كأس العالم، أمام إيران وأمريكا بسبب الإصابة.

وشارك ماديسون في مران إنجلترا يوم الإثنين كاملا، قبل مباراة يوم الثلاثاء.

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ويضمن الفوز للإنجليز تصدر المجموعة.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

وكان ماديسون قد تعرض للإصابة مع ليستر في آخر مبارياته قبل كأس العالم وكان ذلك يوم السبت 12 من نوفمبر.

وغادر ماديسون مباراة فريقه أمام وست هام في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة في القدم.

وكشف بريندان رودجرز المدير الفني للفريق وقتها أن استبدال اللاعب كان مجرد إجراء احترازي.

إنجلترا جيمس ماديسون كأس العالم 2022
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