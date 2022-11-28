جيمس ماديسون جاهز للمشاركة أمام ويلز
الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 14:59
كتب : FilGoal
أصبح جيمس ماديسون لاعب وسط إنجلترا جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراة ويلز بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022.
وغاب ماديسون عن أول مباراتين لإنجلترا في كأس العالم، أمام إيران وأمريكا بسبب الإصابة.
وشارك ماديسون في مران إنجلترا يوم الإثنين كاملا، قبل مباراة يوم الثلاثاء.
ويضمن الفوز للإنجليز تصدر المجموعة.
ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.
وكان ماديسون قد تعرض للإصابة مع ليستر في آخر مبارياته قبل كأس العالم وكان ذلك يوم السبت 12 من نوفمبر.
وغادر ماديسون مباراة فريقه أمام وست هام في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة في القدم.
وكشف بريندان رودجرز المدير الفني للفريق وقتها أن استبدال اللاعب كان مجرد إجراء احترازي.
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