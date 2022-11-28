كرنفال في الجول – أبو بكر "نينيو" صانع أمجاد الكاميرون

واصل فينسنت أبو بكر قائد الكاميرون كتابة التاريخ بقميص منتخب بلاده، وصنع الفارق بعد دخوله بديلًا أمام صربيا.

أبو بكر سجل وصنع في تعادل بلاده التاريخي أمام صربيا 3-3 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

ودخل أبو بكر بديلًا أثناء تأخر الكاميرون 3-1، ليسجل ويصنع في ظرف دقيقتين ويعيد بلاده للمباراة بأعجوبة.

وحصد مهاجم بورتو السابق والنصر الحالي جائزة أفضل لاعب في المباراة عن جدارة.

وسدد أبو بكر 3 مرات على المرمى، كما أقدم أبو بكر على 3 مراوغات ناجحة.

وكان كرنفال في الجول قد سلط الضوء على مسيرة أبو بكر قبل البطولة.

ولد أبو بكر في ياوندي وبدأ مسيرته مع القطن الكاميروني قبل الانتقال لفرنسا في 2010.

أطلق عليه الناس في الكاميرون لقب "نينهو" بسبب حبه لـ رونالدينيو ومشاهدة مقاطع الفيديو له.

في 2010 شارك بكأس العالم بعمر 18 عاما والوحيد من الدوري الكاميروني آنذاك، ثم تواجد في كأس العالم 2014.

سجل هدف تتويج الكاميرون بأمم إفريقيا 2017 أمام مصر وحصد جائزة الهداف لنسخة 2021.