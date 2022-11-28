كرنفال في الجول – أبو بكر "نينيو" صانع أمجاد الكاميرون

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

الكاميرون

واصل فينسنت أبو بكر قائد الكاميرون كتابة التاريخ بقميص منتخب بلاده، وصنع الفارق بعد دخوله بديلًا أمام صربيا.

أبو بكر سجل وصنع في تعادل بلاده التاريخي أمام صربيا 3-3 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

ودخل أبو بكر بديلًا أثناء تأخر الكاميرون 3-1، ليسجل ويصنع في ظرف دقيقتين ويعيد بلاده للمباراة بأعجوبة.

أخبار متعلقة:
كرنفال في الجول – "الرقيب" ميلينكوفيتش سافيتش يُكمل ما يفعله شقيقه فينسنت أبو ميلا أمام إفريقي مجددا.. صربيا تسجل هدفين في مباراة بكأس العالم لأول مرة منذ 16 عاما صربيا لا تهزم إفريقيا.. ثلاثية كاميرونية لأول مرة في كأس العالم ورقم مميز لـ موتينج

وحصد مهاجم بورتو السابق والنصر الحالي جائزة أفضل لاعب في المباراة عن جدارة.

وسدد أبو بكر 3 مرات على المرمى، كما أقدم أبو بكر على 3 مراوغات ناجحة.

وكان كرنفال في الجول قد سلط الضوء على مسيرة أبو بكر قبل البطولة.

ولد أبو بكر في ياوندي وبدأ مسيرته مع القطن الكاميروني قبل الانتقال لفرنسا في 2010.

أطلق عليه الناس في الكاميرون لقب "نينهو" بسبب حبه لـ رونالدينيو ومشاهدة مقاطع الفيديو له.

في 2010 شارك بكأس العالم بعمر 18 عاما والوحيد من الدوري الكاميروني آنذاك، ثم تواجد في كأس العالم 2014.

سجل هدف تتويج الكاميرون بأمم إفريقيا 2017 أمام مصر وحصد جائزة الهداف لنسخة 2021.

الكاميرون صربيا كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022 في المونديال
نرشح لكم
ماركينيوس: أثبتنا أننا قادرين على تعويض نيمار فينيسيوس: نيمار أصيب بحمى خفيفة بمشاركته ضد أوروجواي.. بيبي يحطم رقما قياسيا برتغاليا كأس العالم - البرازيل تحطم رقم ألمانيا في دور المجموعات بعد خلافه مع سونج.. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف أونانا ويدعم المدرب كرنفال في الجول - كاسيميرو.. "سارق الكرات" رجل مباراة البرازيل وسويسرا مباشر كأس العالم - البرتغال (1) - (0) أوروجواي.. تبديلات هجومية تشكيل أوروجواي - كافاني يجاور نونيز وثلاثي في الدفاع لمواجهة البرتغال
أخر الأخبار
ماركينيوس: أثبتنا أننا قادرين على تعويض نيمار 6 دقيقة | قطر 2022
فينيسيوس: نيمار أصيب بحمى خفيفة 24 دقيقة | قطر 2022
كأس الاتحاد الإنجليزي - سيتي يصطدم بتشيلسي .. ومواجهات قوية بين أندية الدوري الممتاز ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركته ضد أوروجواي.. بيبي يحطم رقما قياسيا برتغاليا ساعة | قطر 2022
كأس العالم - البرازيل تحطم رقم ألمانيا في دور المجموعات ساعة | قطر 2022
بعد خلافه مع سونج.. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف أونانا ويدعم المدرب ساعة | قطر 2022
كرة يد - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في دوري المحترفين ساعة | رياضات أخرى
كرنفال في الجول - كاسيميرو.. "سارق الكرات" رجل مباراة البرازيل وسويسرا 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط