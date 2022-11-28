انتهت كأس العالم - كوريا الجنوبية (2) - (3) غانا

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

هدف محمد سالسيسو أمام كوريا الجنوبية

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة كوريا الجنوبية وغانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دور المجموعات كأس العالم 2022.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق 70 جوووووول التقدم لـ غانا.

ق 61 جووووووووووول التعادل لـ كوريا الجنوبية.

ق 59 جووووووووووووووووول تقليص الفارق من كوريا الجنوبية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35 جووووووول ثاني لـ غانا عن طريق محمد قدوس بعد كرة عرضية من جوردان أيو من جهة اليسار قابلها قدوس برأسية سكنت يسار المرمى.

ق 25 جووووووووووووول أول لـ غانا عن طريق محمد سالسيسو بعد ركلة حرة من جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من جوردان أيو أبعدها الدفاع بشكل خاطيء فوجدها محمد ساليسو وسددها في منتصف الشباك.

ق 13 سون هيونج مين لاعب منتخب كوريا حاول ارسال كرة عرضية من جهة اليسار ولكن أبعدها الدفاع الغاني من أمامه إلى ركلة ركنية.

ق 8 تسديدة من جيونج وو ييونج لاعب منتخب كوريا من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات غانا ومرت لركلة ركنية.

بداية اللقاء

المباراة تبدأ في 3 عصرا.

كأس العالم كوريا الجنوبية غانا
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