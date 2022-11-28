كرنفال في الجول – "الرقيب" ميلينكوفيتش سافيتش يُكمل ما يفعله شقيقه

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - صربيا - الكاميرون

واصل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط منتخب صربيا ونادي لاتسيو، خطف الأضواء بتألقه أمام الكاميرون في كأس العالم.

صربيا فرّطت في تقدمها وتعادل أمام الكاميرون بثلاثة أهداف لكل طرف في الجولة الثانية للمجموعة السابقة لكأس العالم 2022.

وسجّل ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني لبلاده، وتزعّم وسط الملعب في أغلب فترات اللقاء.

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وسدد لاعب لاتسيو 3 مرات على المرمى، ولمس الكرة 76 مرة كثاني أكثر لاعبي المباراة.

كما أقدم على مراوغتين ناجحتين وحصل على 4 مخالفات وأرسل كرتين طوليتين من أصل 5.

وكان كرنفال في الجول قد سلّط الضوء على نجم الوسط قبل البطولة.

يعد أحد أبرز لاعبي الدوري الإيطالي، ارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى أحد عمالقة العالم وأبرزهم مانشستر يونايتد، لكنه يستمر مع لاتسيو للموسم الثامن على التوالي.

الشقيق الأكبر لـ فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى تورينو ومنتخب صربيا.

يجيد ميلينكوفيتش سافيتش اللعب في كل مراكز خط الوسط، تُلقّبه جماهير لاتسيو بـ "الرقيب" بسبب شخصيته القوية.

شارك في كأس العالم 2018، وكان ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2015، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في لاتسيو بآخر موسمين.

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