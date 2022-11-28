مؤتمر سيسيه: هدفنا أن نفعل مثل المغرب.. وجئت من دولة لا تحب الهزيمة

يتطلع أليو سيسيه المدير الفني لـ السنغال أن يكرر ما فعله منتخب المغرب أمام بلجيكا في مباراته المقبلة أمام الإكوادور.

وكان منتخب المغرب فاز بهدفين دون رد أمام بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السادسة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويواجه منتخب السنغال منافسه الإكوادور في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "الهدف أن نفعل مثل المغرب، كان فوزا جيدا على بلجيكا، ويمكن أن يكون مصدر إلهامنا".

وأضاف "الإكوادور منتخب جيد للغاية. إنها مباراة يجب الفوز بها لمواصلة مشوارنا في البطولة، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بالمباراة غدا".

وتابع "نحن نتعامل مع الضغط جيدًا. سنخوض مباراة صعبة للغاية ضد فريق قوي. غدا ستكون إحدى المباريات التي تخوضها بأدرينالين مرتفع".

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وواصل "عليك أن تلعب الـ90 كاملة بتركيز كبير، نحن قادرون على التسجيل في أي وقت أثناء المباراة، والتركيز هو الحل، لقد تذكرنا مؤخرا مباراتنا أمام كولومبيا في كأس العالم 2018، نقص تركيزنا في هذه المباراة لم يشفع لمستوانا العالي".

وأردف "لقد تمكنا من بناء فريق متجانس يجمع بين الخبرة والشباب ولكن جميع المنافسين على مستوى عال كذلك".

أتم "لقد جئت من بلد لا نحب فيها الهزيمة. نريد الفوز أنا واللاعبون والجماهير. سنفعل كل ما هو ضروري للفوز بالمباراة".

ويحتل منتخب السنغال المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني الإكوادور والأول هولندا.

المنتخب الملقب بـ أسود التيرانجا يملك مصيره في يده للتأهل، إذ يحتاج إلى الفوز أمام الإكوادور أو التعادل بشرط خسارة هولندا أمام قطر بفارق 3 أهداف، أو بفارق هدفين إذا شهد التعادل عدد أهداف يرجح كفة السنغال في عدد الأهداف المسجلة.