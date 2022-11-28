صربيا لا تهزم إفريقيا.. ثلاثية كاميرونية لأول مرة في كأس العالم ورقم مميز لـ موتينج

سجل منتخب الكاميرون ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

وحول منتخب الكاميرون تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام صربيا إلى تعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

وسجل فينسنت أبو بكر هدف تقليص الفارق للكاميرون في الدقيقة 63 قبل أن يعادل إريك تشوبو موتينج النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 66.

وقلب منتخب الكاميرون تأخره في 150 ثانية وهو ما لم يتحقق منذ نسخة كأس العالم 1954.

وبات أبو بكر أول لاعب إفريقي يسجل ويصنع في مباراة واحدة بكأس العالم كبديل.

وحققت الأسود الكاميرونية رقما مميزا بتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في التاريخ.

أما منتخب صربيا فاستقبل ثلاثة أهداف لأول مرة منذ ختام دور المجموعات في نسخة 2006 عندما خسر أمام كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يتذوق منتخب صربيا طعم الانتصار أمام الفرق الإفريقية في كأس العالم، إذ سبق وخسر الصرب أمام كوت ديفوار وغانا في نسختي 2006 و2010 على الترتيب.

وشارك منتخب الكاميرون في ثماني نسخ من كأس العالم من قبل ويخوض مباراته رقم 24.

وكسر منتخب الكاميرون سلسلة الهزائم المتتالية إذ توقفت عند ثماني مباريات في كأس العالم منذ ختام دور المجموعات في نسخة 2002.

رقم موتينج

افتتح تشوبو موتينج أهدافه في كأس العالم بعد سبع مباريات خاضهم مع الأسود في المونديال.

ولعب موتينج مع الكاميرون في نسختي 2010 و2014 بجانب النسخة الحالية.

وبذلك رفع تشوبو موتينج رصيده إلى 12 هدفا في 12 مباراة متتالية خاضهم سواء مع ناديه بايرن ميونيخ أو منتخب الكاميرون.