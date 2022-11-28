أمام إفريقي مجددا.. صربيا تسجل هدفين في مباراة بكأس العالم لأول مرة منذ 16 عاما

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 13:06

كتب : FilGoal

ميلينكوفيتش سافيتش - صربيا

أنهى منتخب صربيا الشوط الأول من مواجهة الكاميرون بالتقدم بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في كأس العالم 2022.

وبذلك يسجل منتخب صربيا هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم لأول مرة منذ مواجهة ختام دور المجموعات في نسخة 2006.

وكانت آخر مرة قد سجل فيها المنتخب الصربي هدفين أمام كوت ديفوار في نسخة 2006، وحقق وقتها الفريق الإيفواري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أخبار متعلقة:
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات بيريزيتش: لعبت كرة القدم من أجل كأس العالم.. ودي بروين ومودريتش أفضل لاعبي الوسط لويس إنريكي: سنواجه اليابان من أجل الفوز.. ونلعب كأس العالم مثل الدوريات المحلية

ولعب منتخب صربيا بعد مواجهة كوت ديفوار سبع مباريات ولم ينجح في تسجيل هدفين بمباراة واحدة.

وحقق منتخب صربيا الفوز في مباراتين فقط من السبعة أمام منتخبي ألمانيا في نسخة 2010 وكوستاريكا في نسخة 2018.

ويلعب الصرب أمام فريق إفريقي للمرة الثالثة في تاريخهم بكأس العالم ولم يسبق لهم تحقيق الفوز من قبل.

إذ نجح منتخب كوت ديفوار في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نسخة 2006، كما فاز منتخب غانا على صربيا بهدف دون مقابل في نسخة 2010.

رقم دراجان ستويكوفيتش

يقود دراجان ستويكوفيتش المدير الفني منتخب صربيا في منافسات كأس العالم 2022، وسبق له كلاعب تمثيل المنتخب تحت اسم يوغسلافيا سابقا.

وكانت آخر مرة سجل فيها منتخب صربيا هدفين وحقق الفوز في المباراة بثمن نهائي نسخة 1990، بمسمى يوغسلافيا سابقا.

والمفارقة أن اللاعب الذي سجل هدفي فوز يوغسلافيا (صربيا حاليا) على إسبانيا بنتيجة 2-1، كان دراجان ستويكوفيتش الذي يقود منتخب بلاده حاليا.

الوقت الضائع

بات منتخب صربيا أول فريق في تاريخ مشاركات كأس العالم يسجل هدفين في الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول.

وكان منتخب الكاميرون متقدما عن طريق جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 29 من الشوط.

ونجح سترانجا بافلوفيتش من معادلة النتيجة لصالح صربيا في الدقيقة 46 قبل أن يتقدم ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 48.

صربيا ميلينكوفيتش سافيتش كأس العالم الكاميرون
نرشح لكم
سواريز: لا مزيد من الأعذار.. نستهدف التأهل لدور الـ16 مؤتمر مولر: نحن المرشحون للفوز أمام كوستاريكا على الورق.. وكنا أفضل مما توقعنا أمام إسبانيا مدرب البرتغال: نستهدف صدارة المجموعة لتفادي مواجهة البرازيل مبكرا مستشار وشغوف بالبيانكونيري.. تعرف على المرشح الجديد لرئاسة يوفنتوس لليوم الثاني على التوالي.. جافي غير موجود بالتدريب الجماعي لإسبانيا تقرير: ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس كيروش: لعب أمريكا تحسن لقد قفزوا من كونها "سوكر" إلى "فوتبول" حوار في الجول – شيبو: المغرب أفضل مع الركراكي.. وفوجئنا بما حدث في 1998
أخر الأخبار
سواريز: لا مزيد من الأعذار.. نستهدف التأهل لدور الـ16 8 دقيقة | قطر 2022
الخليفي: أشعر بالحزن على أندية سوبر ليج.. وأخبار تركي لـ باريس سان جيرمان تضحكني 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مولر: نحن المرشحون للفوز أمام كوستاريكا على الورق.. وكنا أفضل مما توقعنا أمام إسبانيا 20 دقيقة | قطر 2022
كولو توريه يتولى تدريب ويجان 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب البرتغال: نستهدف صدارة المجموعة لتفادي مواجهة البرازيل مبكرا 52 دقيقة | قطر 2022
مستشار وشغوف بالبيانكونيري.. تعرف على المرشح الجديد لرئاسة يوفنتوس ساعة | قطر 2022
لليوم الثاني على التوالي.. جافي غير موجود بالتدريب الجماعي لإسبانيا ساعة | قطر 2022
تقرير: ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط