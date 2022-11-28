أمام إفريقي مجددا.. صربيا تسجل هدفين في مباراة بكأس العالم لأول مرة منذ 16 عاما

أنهى منتخب صربيا الشوط الأول من مواجهة الكاميرون بالتقدم بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في كأس العالم 2022.

وبذلك يسجل منتخب صربيا هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم لأول مرة منذ مواجهة ختام دور المجموعات في نسخة 2006.

وكانت آخر مرة قد سجل فيها المنتخب الصربي هدفين أمام كوت ديفوار في نسخة 2006، وحقق وقتها الفريق الإيفواري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولعب منتخب صربيا بعد مواجهة كوت ديفوار سبع مباريات ولم ينجح في تسجيل هدفين بمباراة واحدة.

وحقق منتخب صربيا الفوز في مباراتين فقط من السبعة أمام منتخبي ألمانيا في نسخة 2010 وكوستاريكا في نسخة 2018.

ويلعب الصرب أمام فريق إفريقي للمرة الثالثة في تاريخهم بكأس العالم ولم يسبق لهم تحقيق الفوز من قبل.

إذ نجح منتخب كوت ديفوار في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نسخة 2006، كما فاز منتخب غانا على صربيا بهدف دون مقابل في نسخة 2010.

رقم دراجان ستويكوفيتش

يقود دراجان ستويكوفيتش المدير الفني منتخب صربيا في منافسات كأس العالم 2022، وسبق له كلاعب تمثيل المنتخب تحت اسم يوغسلافيا سابقا.

وكانت آخر مرة سجل فيها منتخب صربيا هدفين وحقق الفوز في المباراة بثمن نهائي نسخة 1990، بمسمى يوغسلافيا سابقا.

والمفارقة أن اللاعب الذي سجل هدفي فوز يوغسلافيا (صربيا حاليا) على إسبانيا بنتيجة 2-1، كان دراجان ستويكوفيتش الذي يقود منتخب بلاده حاليا.

الوقت الضائع

بات منتخب صربيا أول فريق في تاريخ مشاركات كأس العالم يسجل هدفين في الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول.

وكان منتخب الكاميرون متقدما عن طريق جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 29 من الشوط.

ونجح سترانجا بافلوفيتش من معادلة النتيجة لصالح صربيا في الدقيقة 46 قبل أن يتقدم ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 48.