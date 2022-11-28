الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 12:41

كتب : FilGoal

جان شارل كاستيليتو - الكاميرون

سجّل منتخب الكاميرون أول هدف له في كأس العالم 2022 وتقدّم بالهدف الأول على نظيره الصربي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

وسجل جان شارل كاستيليتو مدافع نانت هدف المباراة الأول بعد تهيئة رأسية من المدافع الآخر نيكولاس نكولو.

وبات كاستيليتو أول لاعب كاميروني يسجل في كأس العالم منذ جويل ماتيب في شباك البرازيل بدور المجموعات لمونديال 2014.

وغابت الكاميرون عن كأس العالم 2018، ثم اكتفت بالخسارة 0-1 في المباراة الأولى بالنسخة الحالية أمام سويسرا، لسجل كاستيليتو عودة الأسود غير المروضة للتهديف المونديالي.

كما تقدّمت الكاميرون في مباراة بكأس العالم لأول مرة منذ مباراة الدنمارك في دور المجموعات 2010.

يومها سجّل صامويل إيتو -رئيس الاتحاد الكاميروني حاليًا- هدف التقدم للأسود بعد مرور 10 دقائق، لكن المنتخب الإفريقي خسر اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد في النهاية.

ويعد الهدف الذي هز شباك صربيا في 2022 هو الأول لـ كاستيليتو في مسيرته الدولية مع الكاميرون، بعد أن خاض 16 مباراة سابقة دون أن يعرف طريق الشباك.

كاستيليتو المولود في فرنسا لأب إيطالي وأم كاميرونية، مثّل الديوك في الفئات السنية الصغرى، قبل أن يتحوّل لتمثيل الكاميرون على مستوى الكبار.

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