غلق الاشتراك في أضخم ماراثون في مصر بـ الأهرامات يوم 30 نوفمبر

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

ماراثون الأهرامات

تحدد يوم 30 نوفمبر الجاري آخر موعد لتسجيل الاشتراك في سباق نصف ماراثون الأهرامات والذي من المقرر إقامته يوم 10 ديسمبر بمنطقة أهرامات الجيزة.

ويتاح للراغبين في التسجيل للاشتراك بالسباق عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.pyramidshalfmarathon.com، والذي شهد إقبالًا خلال الأيام الماضية من المتسابقين من داخل وخارج مصر للمشاركة بالماراثون- الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في مصر- ويقام سنويًا في منطقة الأهرامات، أشهر المناطق التاريخية في مصر وآخر عجائب الدنيا السبع.

وشهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في وقت سابق مؤتمر الإعلان عن تنظيم سباق "نصف ماراثون الأهرامات" للعام الرابع على التوالي.

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وتحدد يوم 10 ديسمبر المقبل بمنطقة الأهرامات بالجيزة لإقامة الماراثون تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعد سباق نصف ماراثون الأهرامات، الحدث الأكبر من نوعه في مصر، ويقام سنويًا في منطقة الأهرامات.

كما سيشرف الاتحاد المصري لألعاب القوى على السباق للتأكد من أن جميع المسافات تمت وفقًا للمعايير الدولية، بما يتماشى مع سباقات الجري الكبرى في جميع أنحاء العالم.

سباق نصف ماراثون الأهرامات يعد واحداً من كبرى السباقات الرياضية التى يتم تنظيمها، ويشهد مشاركة كبيرة من قبل المصريين ومختلف المنشآت الأجنبية.

ويتيح سباق نصف ماراثون الأهرامات المشاركة من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تشجيع السياحة الرياضية، والترويج للمقاصد السياحية المصرية عالميًا، واستغلال منطقة الأهرامات والتي تعد واحدة من عجائب الدنيا السبع.

ويقام سباق "نصف ماراثون الأهرامات" للعام الرابع على التوالي، وتحظى النسخة الحالية برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وعددًا من الوزارات والهيئات الحكومية على رأسها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، كما سيشرف الاتحاد المصري لألعاب القوى على السباق للتأكد من أن جميع المسافات تمت وفقًا للمعايير الدولية، بما يتماشى مع سباقات الجري الكبرى في جميع أنحاء العالم.

ماراثون الأهرامات
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