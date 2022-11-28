أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج

يسعى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إلى إراحة قدر كبير من لاعبيه خلال مباراة تونس في الجولة الثالثة لكأس العالم.

وضمنت فرنسا تأهلها عن المجموعة الرابعة بفوزين على أستراليا والدنمارك، وستسعى للاستعداد لدور الـ 16 بإراحة أكبر قدر من اللاعبين أمام تونس.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ديشامب يخطط إلى إراحة 6 لاعبين على الأقل في مباراة تونس.

وذكر التقرير أن ديشامب يفكر في الدفع بـ إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد في مركز الظهير الأيسر.

ويعرف ديشامب أنه مع إصابة لوكاس هيرنانديز بقطع في الرباط الصليبي، لم يعد يمتلك خيارات على الجهة اليسرى سوى شقيقه: تيو هيرنانديز.

ولهذا يسعى ديشامب إلى تجهيز بديل وإشراك كامافينجا في هذا المركز، خصوصًا أنه لعب فيه خلال مباراة ودية أمام الأهلي القطري أمس الأحد.

وفي نفس السياق، لا يرغب كيليان مبابي نجم الديوك وهدّاف المونديال برصيد 3 أهداف، في الاستراحة أمام تونس.

ويريد مبابي مواصلة اللعب وتعزيز سجله الرقمي أمام تونس؛ ومع توافر 5 تغييرات في جعبة ديشامب -خلافًا للنسخ السابقة-، قد يلجأ المدرب الفرنسي إلى الدفع بنجم باريس سان جيرمان أساسيًا مع إخراجه في الشوط الثاني.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تأتي تونس في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتسعى تونس إلى الفوز ولا شيء غيره، بشرط تعادل أستراليا والدنمارك، أو فوز الدنمارك بنتيجة أقل من فوز تونس على فرنسا.