مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة

واصل فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وكان الأهلي قد تغلب على المقاولون العرب بركلات الترجيح وتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر عن نسخة الموسم الماضي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فيديو قبل انطلاق المران الجماعي لشرح بعض الأمور الفنية للاعبين.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب أمس تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم للتخلص من الإجهاد.

كما شارك عمار حمدي لاعب وسط الفريق في جانب من التقسيمة التي اختتم بها الجهاز الفني فقرات المران الجماعي.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن مشاركة عمار في التقسيمة خطوة نحو زيادة نسبة مشاركة اللاعب في التدريبات.

وقرر الجهاز الفني للأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلعب الأهلي أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر في منتصف يناير المقبل.