ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 11:53

كتب : FilGoal

جمهور صربيا

يشاهد الجمهور الصيني مباريات كأس العالم 2022 عبر التلفاز بشكل يختلف عن بقية أنحاء كوكب الأرض.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت في تقرير لها أن بث المباريات يصل إلى المشاهد الصيني متأخرًا بـ 30 ثانية عن بقية العالم.

والسبب في ذلك أن الحكومة الصينية تعمل على اجتزاء المشاهد التي يظهر فيه جمهور في المدرجات دون ارتداء كمامات وجه.

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يأتي ذلك تزامنًا مع خطة "زيرو كوفيد" التي أطلقها الرئيس الصيني تشي جين بينج والتي فرض من خلالها حجرًا صحيًا صارمًا على الكثير من المقاطعات الصحية حتى اللحظة لمقاومة فيروس كورونا.

وترى الحكومة الصينية أن لقطات الجماهير في مدرجات الملاعب القطرية دون كمامات قد تؤجج أكثر الشعب الصيني.

يتزامن ذلك مع احتجاجات شعبية عرفتها البلاد ضد الإجراءات الوقائية الصارمة التي تفرضها الحكومة.

ويتم إجبار المواطنين في العديد من المقاطعات على ملازمة منازلهم بالكامل، بل والخضوع أيضًا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا يوميًا.

وظهرت الاحتجاجات بشكلٍ واضح منذ 10 أيام عندما اشتعل حريق في أحد المباني ونتج عنه مصرع 10 أشخاص، مع تقارير تشير إلى أن وضع المبنى تحت الحجر الصحي الصارم عرقل خروج الضحايا.

كما تم اعتقال أحد مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أثناء تغطيته الاحتجاجات، قبل أن يُطلَق صراحه بعد ساعات.

وتعتبر الصين مصدر فيروس كورونا الذي انبثق نحو جنبات العالم أجمع في 2020.

وعرفت الصين وفاة أكثر من 5 آلاف شخص جراء فيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة حوالي مليون ونصف المليون شخص بالفيروس.

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