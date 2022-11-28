بيريزيتش: لعبت كرة القدم من أجل كأس العالم.. ودي بروين ومودريتش أفضل لاعبي الوسط

أشاد إيفان بيريزيتش لاعب منتخب كرواتيا بفوز فريقه على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم.

إيفان بيريشيتش النادي : توتنام هوتسبر كرواتيا

ويحتاج منتخب كرواتيا للتعادل فقط أمام بلجيكا في ختام دور المجموعات من أجل حسم التأهل إلى ثمن النهائي.

وقال بيريزيتش في تصريحات لموقع فيفا الرسمي: "بدأت لعب كرة القدم بسبب كأس العالم ومثل هذه المباريات".

وبسؤاله عن مواجهة بلجيكا أجاب "ستكون مباراة صعبة، نحتاج إلى نقطة واحدة فقط ولكن يجب أن نلعب من أجل الفوز".

وشدد "لا نعرف أن نلعب بطريقة أخرى سوى من أجل الانتصار، إذا لعبنا على التعادل ستكون الأمور صعبة علينا، فقط يجب أن نلعب لعبنا".

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وكشف بيريزيتش "الجميع يعرف أن بلجيكا منتخب جيد جدا وسبق وأن لعبت مع كيفن دي بروين في فولفسبورج من قبل".

وتابع "بالنسبة لي دي بروين مع لوكا مودريتش هما أفضل لاعبي خط وسط في العالم الآن".

ويتقاسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة السادسة مع المغرب بـ 4 نقاط لكل منهما، بينما بلجيكا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

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وتأكد خروج كندا بعد خسارة أول مباراتين في المجموعة.

ويلعب منتخب كرواتيا أمام بلجيكا مساء الخميس في ختام مباريات المجموعة.

وكان منتخب كرواتيا قد حصد وصافة النسخة الماضية من كأس العالم بعد الخسارة أمام فرنسا في النهائي.