خالد جلال: خسارة غير مستحقة أمام بيراميدز.. تأثرنا بحكم المباراة ولنا ركلة جزاء

شدد خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي أن الخسارة أمام بيراميدز وتوديع كأس الرابطة غير مستحق.

وتغلب بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وقال خالد جلال عبر صدى البلد: "الخسارة غير مستحقة. هذه المباراة تأجلت ولا أعرف لماذا رغم اعتراض البنك الأهلي وبيراميدز على الموعد. لعب مباراتين متتاليتين في 4 أيام بعد 23 يوما بدون لعب كان غريبا".

وأضاف "التعنت كان غريبا. أي دوري في العالم يتوقف لمدة 23 يوما ثم يلعب 7 أيام وهناك 6 أيام شاغرة بعدها".

وتابع "المباراة كانت سجالا، ولكن تأثرنا بحكم المباراة. لنا ركلة جزاء لا يختلف عليها اثنين. يد أحمد سامي خارج جسده واصطدمت بها الكرة. هل لأن الحكم طرد مصطفى فتحي لن يحتسب ركلة الجزاء. أيضا ظلمنا أمام فاركو".

وحين قيل له أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام قال إن ركلة جزاء فاركو كانت صحيحة رد جلال قائلا: "أين هو كلاتنبرج"؟

وكان فاركو قد فرض التعادل بهدف لمثله أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري بعد احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وواصل "لماذا تضعني مع الأهلي في نفس الموعد؟ من كثرة المباريات؟ "شاهد مشافش حاجة"، الكل كان يركز مع كأس العالم، ومنطقيا يشاهدون الأهلي والمقاولون".

وأتم "الأخطاء غير مقصودة ولكننا نتعرض للظلم بسبب عدم تكافؤ الفرص في تنظيم عدد أيام الراحة واللعب بين الفرق. لقد سئمت، وكثرة الكلام ستجعلني أخطئ. أهدرنا كثيرا في الشوط الثاني، وهناك لوم على اللاعبين".

وسجل رمضان صبحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 بعد تبادل الكرة مع مصطفى فتحي.

وفي الدقيقة 30 تلقى مصطفى فتحي البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو، إثر تدخله القوي على عاصم صلاح، ليكمل بيراميدز المباراة بـ 10 لاعبين.

ويواجه بيراميدز منافسه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، بينما يلتقي الأهلي مع سموحة.