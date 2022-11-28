إذاعة مونت كارلو الفرنسية: استبعاد أونانا من مواجهة الكاميرون ضد صربيا لأسباب تأديبية

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 11:00

كتب : FilGoal

سويسرا - الكاميرون

يغيب أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون عن مواجهة بلاده أمام صربيا لأسباب تأديبية.

ويلعب منتخب الكاميرون أمام صربيا في تمام الثانية عشر ظهر اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في كأس العالم.

وكشفت إذاعة مونت كارلو الفرنسية "تعرض أندريه أونانا حارس مرمى الكاميرون للطرد من مواجهة صربيا".

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وأضاف التقرير "استبعاد أونانا لأسباب تأديبية دون تحديد مدة الغياب أو السبب".

ويحل ديفيز إيباسي حارس مرمى أبها السعودي بدلا من أونانا في التشكيل الأساسي.

وشارك أونانا حارس مرمى إنتر في المواجهة الافتتاحية أمام سويسرا وخسرت الكاميرون بهدف دون مقابل.

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة رفقة منتخبات سويسرا وصربيا والبرازيل.

وتسعى الأسود الكاميرونية للحفاظ على آمالها في التأهل بتحقيق نتيجة إيجابية أمام صربيا ضمن مباريات الجولة الثانية.

ويختتم منتخب الكاميرون مبارياته بمواجهة البرازيل يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء بختام دور المجموعات.

وكان أونانا قد شارك في سبع مباريات مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الأخيرة وحصدت الأسود وقتها على المركز الثالث.

واستقبلت شباك أونانا في أمم إفريقيا سبعة أهداف بينما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وخاض أونانا 13 مباراة مع إنتر هذا الموسم واستقبلت شباكه 16 هدفا وحافظ على نظافتها خمس مرات.

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