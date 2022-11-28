تشكيل صربيا – ظهور كوستيتش وماكسيموفيتش ضد الكاميرون

أعلن دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا، عن تشكيل بلاده لمواجهة الكاميرون في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

وعاد فيليس كوستيتش جناح يوفنتوس الأيسر للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة البرازيل للإصابة.

كما يشارك في الوسط نيمانيا ماكسيموفيتش لاعب خيتافي على حساب نيمانيا جوديلي لاعب إشبيلية.

ويتواصل الدفع بـ أليكساندر ميتروفيتش في خط الهجوم على حساب لوكا يوفيتش لاعب فيورنتينا، ودوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس.

ويسعى المنتخبان لمداواة الجراحة، بعد أن خسرت الكاميرون بهدف دون رد أمام سويسرا، فيما سقطت صربيا بهدفين دون رد أمام البرازيل، بالجولة الأولى.

تشكيل صربيا:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: ستراينيا بافلوفيتش - نيكولا ميلينكوفيتش - ميلوش فيليكوفيتش

الوسط: أندريا زيفكوفيتش - نيمانيا ماكسيموفيتش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ساشا لوكيتش - فيليب كوستيتش

الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش - دوشان تاديتش

دكة البدلاء: بريدراج رايكوفيتش - ماركو دميتروفيتش - ستيفان ميتروفيتش - سردان بابيتش - ستراينيا إراكوفيتش - فيليب ملادينوفيتش - نيمانيا جوديلي - أوروش راشيتش - إيفان إليتش - ماركو جرويتش - داركو لازوفيتش - نيمانيا رادونيتش - فيليب دوريشيتش - لوكا يوفيتش - دوشان فلاهوفيتش

تعرّف على كل ما يخص قائمة صربيا ومديرهم الفني عبر كرنفال في الجول.