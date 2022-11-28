مواعيد مباريات 28 نوفمير 2022 بالقنوات الناقلة والمعلقين.. البرازيل والبرتغال

يواجه منتخب البرازيل نظيره سويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويستأنف اليوم الاثنين مباريات الجولة الثانية من المجموعتين المتبقيتين: السابعة والثامنة.

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المجموعة السابعة

الكاميرون تواجه صربيا في 12 ظهرا على استاد الجنوب.

وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس 4K وبي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس (بتعليق محمد بركات)، والكأس اكسترا ( بتعليق سمير المعيرفي).

البرازيل تقابل سويسرا في 6 مساء على استاد 974.

وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس 4K وبي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس (بتعليق ورؤوف خليف)، والكأس اكسترا ( بتعليق خليل البلوشي).

المجموعة الثامنة

كوريا الجنوبية تلتقي بـ غانا في 3 عصرا.

وتنقل المباراة عبر ي إن سبورتس 4K وبي إن سبورتس اتش دي 2 ماكس (بتعليق جواد بدة)، والكأس اكسترا (بتعليق مشاري القرني).

البرتغال تواجه أوروجواي في 9 على استاد المدينة التعليمية.

وتنقل المباراة عبر ي إن سبورتس 4K وبي إن سبورتس اتش دي 2 ماكس (بتعليق على محمد علي)، والكأس اكسترا (بتعليق خالد الحدي).