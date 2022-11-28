مواعيد مباريات 28 نوفمير 2022 بالقنوات الناقلة والمعلقين.. البرازيل والبرتغال

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 10:31

كتب : FilGoal

أنتوني - البرازيل وصربيا - كأس العالم 2022

يواجه منتخب البرازيل نظيره سويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويستأنف اليوم الاثنين مباريات الجولة الثانية من المجموعتين المتبقيتين: السابعة والثامنة.

طالع جميع مباريات اليوم من هنا.

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المجموعة السابعة

الكاميرون تواجه صربيا في 12 ظهرا على استاد الجنوب.

وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس 4K وبي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس (بتعليق محمد بركات)، والكأس اكسترا ( بتعليق سمير المعيرفي).

البرازيل تقابل سويسرا في 6 مساء على استاد 974.

وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس 4K وبي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس (بتعليق ورؤوف خليف)، والكأس اكسترا ( بتعليق خليل البلوشي).

المجموعة الثامنة

كوريا الجنوبية تلتقي بـ غانا في 3 عصرا.

وتنقل المباراة عبر ي إن سبورتس 4K وبي إن سبورتس اتش دي 2 ماكس (بتعليق جواد بدة)، والكأس اكسترا (بتعليق مشاري القرني).

البرتغال تواجه أوروجواي في 9 على استاد المدينة التعليمية.

وتنقل المباراة عبر ي إن سبورتس 4K وبي إن سبورتس اتش دي 2 ماكس (بتعليق على محمد علي)، والكأس اكسترا (بتعليق خالد الحدي).

كأس العالم البرازيل البرتغال
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