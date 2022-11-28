موراتا: نحن هنا للتسجيل.. ومواجهة ألمانيا يمكنها أن تكون نهائي كأس العالم

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - إسبانيا وكوستاريكا - كأس العالم 2022

لم يعر ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا اهتماما كبيرا بعدم مشاركته كأساسي ضد ألمانيا، وذلك بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث سجل المهاجم هدف لا روخا.

وقال موراتا في تصريحاته عقب المباراة: "نحن هنا (على مقاعد البدلاء) للتسجيل".

وأضاف "ألمانيا فريق كبير، وهذه المباراة كان يمكنها أن تكون نهائي أو نصف نهائي كأس العالم".

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وأوضح "الأمر سيان إذا بدأت أو لعبت بديلا، المهم هو الفوز. لقد سجلوا هدفا رائعا، ولم نتمكن من الفوز ولكننا نواصل التدرب والدفع للأمام في أجواء جيدة وإيجابية".

واختتم "اليابان فريق قوي، فهم يركضون كثيرا، وجيدين تكتيكيا. إنها مباراة صعبة أخرى في كأس العالم".

وأقيمت المباراة في الجولة الثانية لدور المجموعات، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا اليابان وكوستاريكا.

وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى أمام اليابان 2-1، فيما سحق منتخب إسبانيا خصمه الكوستاريكي بسباعية بيضاء.

على الجانب الآخر فاز منتخب كوستاريكا على اليابان بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة بين إسبانيا واليابان، وألمانيا وكوستاريكا، في التاسعة مساء الأول من ديسمبر.

تعرف على معلومات عن موراتا وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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