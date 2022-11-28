مؤتمر هانز فليك: المباراة ضد إسبانيا كانت ممتعة وهي خطوتنا الأولى في كأس العالم

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 00:16

كتب : FilGoal

اليابان - ألمانيا - هانز فليك

عبر هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن سعادته بمستوى فريقه خلال مباراة إسبانيا في كأس العالم.

وتعادل منتخب ألمانيا مع إسبانيا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "لقد كانت مباراة كرة قدم ممتعة للغاية، وحصل كل مشجع كرة قدم على متعة مقابل ما دفعه من أموال اليوم".

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وأضاف "اليوم كانت خطوتنا الأولى وضد كوستاريكا نريد اتخاذ الخطوة الثانية والتأهل لدور الـ16".

وأكمل "نتعاون معا بشكل جيد وما فعله الفريق اليوم كان مذهلا وأنا فخور حقا".

وأتم تصريحات "واجهنا فريقا رائعا في كرة القدم ولعبنا معه على نفس المستوى وعقلية الفريق كانت رائعة".

ويلعب منتخب ألمانيا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات أمام كوستاريكا.

ويمتلك منتخب ألمانيا نقطة واحدة بعدما خسر المباراة الأولى أمام اليابان.

اقرأ المزيد عن منتخب ألمانيا من هنا عبر كرنفال كأس العالم

ألمانيا إسبانيا هانز فليك كأس العالم
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