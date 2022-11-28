جوندوجان: الدراما حاضرة دائما في كأس العالم.. كنا أفضل من إسبانيا على صعيد الفرص

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 00:10

كتب : FilGoal

هدف إلكاي جوندوجان - ألمانيا أمام اليابان

تحدث إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا عن تعادل بلاده مع إسبانيا بهدف لكل فريق.

وقال جوندوجان في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "إذا نظرت للفرص المحققة التي خلقناها، كنا أفضل بهذا الصدد".

وأضاف لاعب وسط سيتي "لقد كانت مباراة جنونية".

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واختتم "في كأس العالم تعلمون أن هناك دراما دائما".

وتقدم ألفارو موراتا لمنتخب إسبانيا، فيما تعادل نيكلاس فولكروج للمانشافت.

وأقيمت المباراة في الجولة الثانية لدور المجموعات، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا اليابان وكوستاريكا.

وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى أمام اليابان 2-1، فيما سحق منتخب إسبانيا خصمه الكوستاريكي بسباعية بيضاء.

على الجانب الآخر فاز منتخب كوستاريكا على اليابان بهدف دون رد في الجولة الأولى.

تعرف على معلومات عن جوندوجان وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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