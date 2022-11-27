كرنفال في الجول – فولكروج "الأفلج" عاشق الروك يدخل تاريخ ألمانيا من الباب الكبير

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

نيكلاس فولكروج - ألمانيا

فرض نيكلاس فولكروج اسمه على الساحة الكروية الألمانية، بهدفه الثمين في شباك إسبانيا.

مهاجم فيردر بريمن دخل بديلًا في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، لتخرج المباراة بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022.

وكان كرنفال في الجول قد سلّط الضوء على قصة فولكروج وكيف كان انضمامه للقائمة النهائية مفاجأة مستفيدًا من إصابة تيمو فيرنر.

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ولم يسبق لـ فولكروج الانضمام لقائمة ألمانيا أبدًا حتى مونديال 2022، وقد سجل هدفين في 3 مباريات دولية مع الماكينات.

يمتلك فولكروج فلجًا بين السنتين الأماميتين مما أكسبه لقب "لوكي" وهي كلمة تعني "الفلج" في اللغة الألمانية.

يعشق فرقة الروك الأمريكية Survivor ويستمع لأغانيهم قبل المباريات بحثًا عن التحفيز.

وقتما كان متواجدًا في أكاديمية بريمن، تعرض لاصطدام قوي مع أحد زملائه، لينتهي به المطاف بسن زميله مخترقًا جبهته، مما توجب ذهابه إلى المستشفى.

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