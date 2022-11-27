كرنفال في الجول - دخل حالة اكتئاب لانخفاض مستواه.. موراتا رجل مباراة إسبانيا وألمانيا

في مباراة شارك فيها كبديل حصل ألفارو موراتا على جائزة رجل مباراة إسبانيا وألمانيا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع ألمانيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وسجل موراتا هدف إسبانيا الوحيد في المباراة مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليلمس الكرة مباشرة في المرمى.

ووصل موراتا لهدفه رقم 29 في 59 مباراة مع منتخب إسبانيا ليصبح في المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا على مدار تاريخه.

وعادل موراتا رقم فيرناندو هييرو مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

كرنفال FilGoal.com

الجيل الحالي لمنتخب إسبانيا، تلقى العديد من الانتقادات طوال مسيرته مع لاروخا رغم أرقامه الجيدة، يخوض كأس العالم لأول مرة.

مهاجم أتليتكو مدريد اعترف سابقًا بمعاناته من مشاكل نفسية أثناء فترة انخفاض مستواه في تشيلسي والتي أبعدته عن قائمة لاروخا في مونديال روسيا.

يقول موراتا: "عندما لا يعمل عقلك جيدًا، فأنت تكون أسوأ عدو لك لا يهم ما تفعل، ستقاتل نفسك دائمًا الاكتئاب هو مرض تمامًا مثل التعرض لكسر في الكاحل".

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ماذا قدم موراتا ضد ألمانيا

لعب: 36 دقيقة.

الأهداف: 1.

التمريرات: 3/7 بنسبة دقة 43%.

التسديدات: 1 كانت على المرمى.

لمس الكرة: 16 مرة.

أبعد الكرة: مرتان.