فولكروج يكسر رقما سلبيا للاعبي بريمن مع ألمانيا في كأس العالم

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

نيكلاس فولكروج - ألمانيا ضد عمان

تعادل منتخب ألمانيا مع إسبانيا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب البيت في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

تقدم منتخب إسبانيا عن طريق ألفارو موراتا وتعادل البديل نيكلاس فولكروج لألمانيا.

هدف فولكروج هو الأول للاعبي بايرن ميونيخ مع ألمانيا في كأس العالم منذ نسخة 2010.

أخبار متعلقة:
شوط المدربين عادل رقم مدافع.. موراتا يصبح الهداف التاريخي الخامس لإسبانيا كورتوا: الهزيمة من المغرب قد تكون إشارة للعودة لنكون أنفسنا مران الزمالك - عودة فيريرا واستمرار تأهيل شيكابالا

اقرا: معلومات عن فولكروج وجميع لاعبي كأس العالم 2022.

وكان آخر لعب من بريمين يسجل لألمانيا في كأس العالم هو مسعود أوزيل عندما سجل في مرمى غانا في دور المجموعات.

صاحب الـ 29 عاما سجل هدفه الدولي الثاني في ثالث مبارياته مع ألمانيا بعد أن سجل لأول مرة في مرمى عمان خلال مباراة ودية قبل بداية كأس العالم.

وحصل منتخب ألمانيا على النقطة الأولى في كأس العالم ليحتاج إلى الفوز على كوستاريكا في الجولة الأخيرة من أجل التأهل لدور الـ 16.

ألمانيا إسبانيا كأس العالم 2022 نيكلاس فولكروج
نرشح لكم
لويس إنريكي: سنواجه اليابان من أجل الفوز.. ونلعب كأس العالم مثل الدوريات المحلية نوير: دفاعنا جعل استقبال الأهداف أمرا صعبا.. والأهم هو بقائنا على قيد الحياة موراتا: نحن هنا للتسجيل.. ومواجهة ألمانيا يمكنها أن تكون نهائي كأس العالم مؤتمر هانز فليك: المباراة ضد إسبانيا كانت ممتعة وهي خطوتنا الأولى في كأس العالم مولر: استعدنا توازننا وأصبح لدينا الآن فرصة للتأهل جوندوجان: الدراما حاضرة دائما في كأس العالم.. كنا أفضل من إسبانيا على صعيد الفرص كرنفال في الجول – فولكروج "الأفلج" عاشق الروك يدخل تاريخ ألمانيا من الباب الكبير كرنفال في الجول - دخل حالة اكتئاب لانخفاض مستواه.. موراتا رجل مباراة إسبانيا وألمانيا
أخر الأخبار
لويس إنريكي: سنواجه اليابان من أجل الفوز.. ونلعب كأس العالم مثل الدوريات المحلية 4 ساعة | قطر 2022
نوير: دفاعنا جعل استقبال الأهداف أمرا صعبا.. والأهم هو بقائنا على قيد الحياة 5 ساعة | قطر 2022
موراتا: نحن هنا للتسجيل.. ومواجهة ألمانيا يمكنها أن تكون نهائي كأس العالم 5 ساعة | قطر 2022
مؤتمر هانز فليك: المباراة ضد إسبانيا كانت ممتعة وهي خطوتنا الأولى في كأس العالم 5 ساعة | قطر 2022
مولر: استعدنا توازننا وأصبح لدينا الآن فرصة للتأهل 5 ساعة | قطر 2022
جوندوجان: الدراما حاضرة دائما في كأس العالم.. كنا أفضل من إسبانيا على صعيد الفرص 5 ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول – فولكروج "الأفلج" عاشق الروك يدخل تاريخ ألمانيا من الباب الكبير 5 ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - دخل حالة اكتئاب لانخفاض مستواه.. موراتا رجل مباراة إسبانيا وألمانيا 6 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط