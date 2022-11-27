فولكروج يكسر رقما سلبيا للاعبي بريمن مع ألمانيا في كأس العالم

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

نيكلاس فولكروج - ألمانيا ضد عمان

تعادل منتخب ألمانيا مع إسبانيا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب البيت في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

تقدم منتخب إسبانيا عن طريق ألفارو موراتا وتعادل البديل نيكلاس فولكروج لألمانيا.

هدف فولكروج هو الأول للاعبي بايرن ميونيخ مع ألمانيا في كأس العالم منذ نسخة 2010.

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اقرا: معلومات عن فولكروج وجميع لاعبي كأس العالم 2022.

وكان آخر لعب من بريمين يسجل لألمانيا في كأس العالم هو مسعود أوزيل عندما سجل في مرمى غانا في دور المجموعات.

صاحب الـ 29 عاما سجل هدفه الدولي الثاني في ثالث مبارياته مع ألمانيا بعد أن سجل لأول مرة في مرمى عمان خلال مباراة ودية قبل بداية كأس العالم.

وحصل منتخب ألمانيا على النقطة الأولى في كأس العالم ليحتاج إلى الفوز على كوستاريكا في الجولة الأخيرة من أجل التأهل لدور الـ 16.

ألمانيا إسبانيا كأس العالم 2022 نيكلاس فولكروج
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