عادل رقم مدافع.. موراتا يصبح الهداف التاريخي الخامس لإسبانيا
الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 22:45
كتب : FilGoal
بهدفه في مرمى ألمانيا وصل ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا إلى رقم شخصي رائع.
ألفارو موراتا
النادي : أتليتكو مدريد
ويتقدم منتخب إسبانيا على ألمانيا بهدف دون رد في المباراة الجارية حاليا في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.
وسجل موراتا الهدف الوحيد في المباراة بعد أن حل بديلا في الشوط الثاني.
ووصل موراتا لهدفه رقم 29 في 59 مباراة مع منتخب إسبانيا ليصبح في المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا على مدار تاريخه.
وعادل موراتا رقم فيرناندو هييرو مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.
اقرأ: معلومات عن موراتا وجميع لاعبي كأس العالم 2022.
الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا هو دافيد فيا برصيد 59 هدفا.
وأصبح صاحب الـ 30 عاما سادس لاعب في تاريخ كأس العالم والأول في إسبانيا الذي يسجل في مباراتين متتاليتين كبديل.
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