مران الزمالك - عودة فيريرا واستمرار تأهيل شيكابالا

تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء عقب عودته من البرتغال صباح اليوم.

ويقود فيريرا التدريبات الجماعية لفريق الزمالك اليوم الأحد عقب عودته إلى القاهرة عقب حضور عزاء نجل زوجته.

وعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، طالبهم خلالها بغلق ملف الفوز على المصري ببطولة كأس مصر، والتركيز فقط على مباريات الدوري، مؤكداً على أهمية المرحلة المقبلة بالموسم.

واجتمع فيريرا مع جهازه الفني، للحديث عن الفريق في الأيام الماضية، ومناقشة بعض الأمور بخصوص مران اليوم.

وخاض اللاعبون الأساسيون لمباراة المصري السابقة تدريبات تأهيلية واستشفائية، فيما خضع أحمد فتوح ومحمد عبد الغني ويوسف حسن لتدريبات تأهيلية بالكرة.

وخاض محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران، داخل صالة الألعاب الرياضية، بعد تعرضه لكدمة في الكتف خلال مباراة إنبي في الدوري.

فيما خاض اللاعبون البدلاء والمستبعدين من مباراة المصري فقرة فنية خاصة، شهدت التركيز على التسديد من مسافات مختلفة.

وتواجد وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في التدريبات الجماعية، نظرا لسفر محمد أسامة طبيب الفريق إلى الإمارات رفقة محمود حمدي الونش لبدء مرحلة التأهيل.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل إلى نصف النهائي.