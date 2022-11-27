كورتوا: الهزيمة من المغرب قد تكون إشارة للعودة لنكون أنفسنا

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا أن كرة الهدف الأول للمغرب كانت لا يجب أن تمر من الدفاع في المقام الأول لأنها تكون صعبة على الحراس.

وحقق المغرب الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وسجل عبد الحميد صبيري الهدف الأول للمغرب من ركلة حرة جانبية مرت من الدفاع وخادعت كورتوا وسكنت الشباك.

وقال كورتوا لشبكة سبورزا البلجيكية: "لم ندافع بشكل جيد في الركلة الحرة وتركنا الكرة تمر وقد كانت قاتلة وكحارس مرمى هذا أمر محبط لي".

وتابع "لدينا تعليماتنا وكل لاعب لديه مسؤوليته في الكرات الثابتة وفي البداية ليس بالأمر الجيد أن تمر الكرة والأمر يتعلق بالدفاع لأنها تكون صعبة لحارس المرمى".

وأضاف "ربما تكون الخسارة جيدة لإيقاظنا وإشارة لنعود لنكون أنفسنا من جديد لأننا لا نلعب بالطريقة المعتادة وبخوف شديد نضيع المباريات ولا نصنع أي شيء".

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وسيلعب منتخب بلجيكا الجولة الأخيرة ضد كرواتيا يوم الخميس 1 ديسمبر على ملعب أحمد بن علي.

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة عن المغرب وكرواتيا صاحبا الصدارة.

وتحتاج بلجيكا للفوز على كرواتيا بأي نتيجة من أجل التأهل لدور الـ 16.