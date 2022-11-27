كورتوا: الهزيمة من المغرب قد تكون إشارة للعودة لنكون أنفسنا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - بلجيكا - كندا

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا أن كرة الهدف الأول للمغرب كانت لا يجب أن تمر من الدفاع في المقام الأول لأنها تكون صعبة على الحراس.

وحقق المغرب الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وسجل عبد الحميد صبيري الهدف الأول للمغرب من ركلة حرة جانبية مرت من الدفاع وخادعت كورتوا وسكنت الشباك.

أخبار متعلقة:
عضو إدارة سموحة: لن نعود لزمن الرجل الأوحد.. وهذا ما نأخذه على فرج عامر كرنفال كأس العالم - شبيه دافور سوكر.. كراماريتش رجل مباراة كرواتيا وكندا منتخب السعودية يعلن إصابة محمد البريك في عضلة الساق غريب: سعيد بالأداء أمام الأهلي رغم الخسارة

وقال كورتوا لشبكة سبورزا البلجيكية: "لم ندافع بشكل جيد في الركلة الحرة وتركنا الكرة تمر وقد كانت قاتلة وكحارس مرمى هذا أمر محبط لي".

وتابع "لدينا تعليماتنا وكل لاعب لديه مسؤوليته في الكرات الثابتة وفي البداية ليس بالأمر الجيد أن تمر الكرة والأمر يتعلق بالدفاع لأنها تكون صعبة لحارس المرمى".

وأضاف "ربما تكون الخسارة جيدة لإيقاظنا وإشارة لنعود لنكون أنفسنا من جديد لأننا لا نلعب بالطريقة المعتادة وبخوف شديد نضيع المباريات ولا نصنع أي شيء".

اقرأ: معلومات عن كورتوا وجميع لاعبي كأس العالم 2022

وسيلعب منتخب بلجيكا الجولة الأخيرة ضد كرواتيا يوم الخميس 1 ديسمبر على ملعب أحمد بن علي.

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة عن المغرب وكرواتيا صاحبا الصدارة.

وتحتاج بلجيكا للفوز على كرواتيا بأي نتيجة من أجل التأهل لدور الـ 16.

المغرب بلجيكا تيبو كورتوا كأس العالم 2022 قطر 2022
نرشح لكم
لويس إنريكي: سنواجه اليابان من أجل الفوز.. ونلعب كأس العالم مثل الدوريات المحلية نوير: دفاعنا جعل استقبال الأهداف أمرا صعبا.. والأهم هو بقائنا على قيد الحياة موراتا: نحن هنا للتسجيل.. ومواجهة ألمانيا يمكنها أن تكون نهائي كأس العالم مؤتمر هانز فليك: المباراة ضد إسبانيا كانت ممتعة وهي خطوتنا الأولى في كأس العالم مولر: استعدنا توازننا وأصبح لدينا الآن فرصة للتأهل جوندوجان: الدراما حاضرة دائما في كأس العالم.. كنا أفضل من إسبانيا على صعيد الفرص كرنفال في الجول – فولكروج "الأفلج" عاشق الروك يدخل تاريخ ألمانيا من الباب الكبير كرنفال في الجول - دخل حالة اكتئاب لانخفاض مستواه.. موراتا رجل مباراة إسبانيا وألمانيا
أخر الأخبار
لويس إنريكي: سنواجه اليابان من أجل الفوز.. ونلعب كأس العالم مثل الدوريات المحلية 2 ساعة | قطر 2022
نوير: دفاعنا جعل استقبال الأهداف أمرا صعبا.. والأهم هو بقائنا على قيد الحياة 3 ساعة | قطر 2022
موراتا: نحن هنا للتسجيل.. ومواجهة ألمانيا يمكنها أن تكون نهائي كأس العالم 3 ساعة | قطر 2022
مؤتمر هانز فليك: المباراة ضد إسبانيا كانت ممتعة وهي خطوتنا الأولى في كأس العالم 3 ساعة | قطر 2022
مولر: استعدنا توازننا وأصبح لدينا الآن فرصة للتأهل 3 ساعة | قطر 2022
جوندوجان: الدراما حاضرة دائما في كأس العالم.. كنا أفضل من إسبانيا على صعيد الفرص 3 ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول – فولكروج "الأفلج" عاشق الروك يدخل تاريخ ألمانيا من الباب الكبير 3 ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - دخل حالة اكتئاب لانخفاض مستواه.. موراتا رجل مباراة إسبانيا وألمانيا 3 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط