بعدما هز شباك المقاولون.. كريم فؤاد يسجل آخر 3 أهداف لـ الأهلي

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 22:04

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - كريم فؤاد

واصل كريم فؤاد لاعب الأهلي هز شباك المنافسين بعدما سجل هدفا أمام المقاولون العرب.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022 بعدما تغلب على المقاولون العرب بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1، وفي ركلات الترجيح فاز الأهلي بنتيجة 4-3.

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وسجل هدف الأهلي في المباراة كريم فؤاد.

وبذلك يكون كريم فؤاد سجل آخر 3 أهداف للأهلي بشكل عام، بعدما سجل هدفين في شباك الداخلية في الدوري.

وقبل فترة التوقف فاز الأهلي على الداخلية برباعية، وسجل كريم فؤاد الهدفين الثالث والرابع.

ووصل أيضا كريم فؤاد لهدفه رقم 4 مع الأهلي، بعدما سجل في الزمالك خلال السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

الأهلي كريم فؤاد
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