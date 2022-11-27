كرة سلة - إحالة لاعب الأهلي إلى التحقيق على خلفية أحداث نهائي المرتبط

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 22:03

كتب : هاني العوضي

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن إحالة عمرو الجندي لاعب النادي الأهلي إلى التحقيق.

جاء ذلك على خلفية ما بدر منه خلال مباراة نهائي دوري المرتبط "رجال"، وفقا لوصف اتحاد السلة.

وأبلغت لجنة المسابقات اللاعب بالتواجد في مقر الاتحاد غدًا -الإثنين- من أجل الخضوع للتحقيق.

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وفاز الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة للرجال بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الإياب بنتيجة 64-59.

وعوض الأهلي خسارة الذهاب بنتيجة 88-76 ليفوز في الإياب ويتوج باللقب، مستفيدا من فوز فريق المرتبط في المباراتين ذهابا وإيابا.

وبذلك حقق الأهلي لقب دوري المرتبط للعام الثالث على التوالي.

اللقب هو الثامن للأهلي تاريخيا ليعادل رقم الاتحاد كأكثر الأندية فوزا بلقب دوري المرتبط.

على الجانب الآخر، تعود آخر مرة حقق فيها الاتحاد لقب دوري المرتبط إلى موسم 2019-2020.

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