عضو إدارة سموحة: لن نعود لزمن الرجل الأوحد.. وهذا ما نأخذه على فرج عامر

تحدث أحمد عجلان عضو مجلس إدارة سموحة عن المذكرة التي أصدرها أعضاء إدارة النادي ضد إعلان الرئيس المنتخب مؤخرا فرج عامر لبعض القرارات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عجلان في تصريحاته لـ FilGoal.com: "أي قرار يهدف لصالح النادي نحن نؤيده وندعمه، وليس صحيحا أن ما تم اتخاذه من إجراءات اليوم كان بسبب قرار منع العضويات الشرفية".

وأضاف "إجراءات اليوم تم تسريبها ونشرها، وأنا شخصيا أؤيد قرار منع العضويات الشرفية".

وأوضح "أغلبية أعضاء لاجمعية المومية كلفتنا بمسؤولياتنا كعمل تطوعي نتشرف به، وعلى نفس القياس نحترم إرادة الأغلبية في اختيار رئيس جديد".

وتابع عجلان "لكن من غير المقبول أن يكون الهدف المعلن هو لم الشمل، ثم تصدر قرارات فردية من الرئيس، في عودة لزمن الرجل الأوحد وتهميش أعضاء مجلسه".

وواصل عضو مجلس إدارة سموحة "مثلا هناك قرار من الرئيس بإلزام الإدارات التنفيذية بعدم الرد على أي عضو بالمجلس أو الحديث معه، ولم تم ذلك يكون مصير الموظف الرحيل عن النادي. أو قرار عدم نشر أي خبر بالمركز الإعلامي إلا بصورة واسم رئيس النادي فقط، وعدم ذكر أي من أعضاء المجلس".

وأكمل حديثه قائلا: "أو اتخاذ قرارات على صفحة شخصية دون الرجوع للمجلس أيضا، هذا جزء من كل".

واختتم "أعضاء المجلس من أبناء النادي وجاءوا للمشاركة في صنع مستقبله بقرارات إيجابية، وليس لأحد سلب هذا الحق منا، ولو وافقنا على ذلك فسيكون الأمر خيانة لكل أعضاء النادي وثقتهم فينا. نعمل لصالح نادينا وليس لصالح إعلاء اسم وتلميعه. لم الشمل يكون بالأفعال لا بالأقوال".

ماذا حدث؟

أصدر عدد من أعضاء مجلس إدارة سموحة بيانا، وقع عليه عمرو الغنيمى نائب الرئيس والأعضاء أحمد عجلان ورامى فتح الله وأشرف مختار وماهينور سامح، ولم توقع إيمان جابر فقط من أعضاء المجلس.

وجاء نص البيان كالتالي:

نتقدم نحن الموقعين أدناه بالتهنئة للسيد محمد فرج عامر بفوزه المستحق بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي بأعلى الأصوات (8000 من أصل 18000) حضورا للجمعية العمومية الراقية والتي نود أن نشكر أعضاء النادي على المظهر المشرف التي ظهرت به.

كما نتقدم إلى سيادتكم بإدراج النقاط القادمة بجدول أعمال جلسة مجلس الإدارة القادمة التي حددنا لها يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة السابعة مساء.

أولا: تحديد ميعاد ثابت لاجتماع مجلس إدارة النادي بجدول أعمال مسبق مرسل لجميع أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع مع تجهيز غرفة الاجتماعات لتصوير الاجتماع كما أعلن رئيس النادي في برنامجه الانتخابي.

ثانيا: غبر مسموح بالإعلان عن أي قرار يخص نادي سموحة قبل مناقشة القرار بالمجلس والتصويت عليه وأن يتم الإعلان على صفحة النادي أولا ثم بعد ذلك ينقل على الصفحات الخاصة بأعضاء المجلس إن إرادوا ذلك بما فيهم الرئيس والنائب.

ثالثا: ندين اتباع المهندس فرج عامر اليوم النهج القديم في إدارة النادي بإصدار قرارات على صفحته الشخصية قبل الرجوع إلى المجلس، حيث أن هذا النهج يؤثر على مكانة وهيبة النادي الظيم وتقديرا لتاريخ الرجل وفرصة بالفوز سنعتبر ما كتبه على صفحته الشخصية ما أشاعه المحيطين به كأن لم يكن إلى أن يجتمع الاجتماع الأول.

رابعا: عمل مجلس تنفيذي من الرئيس والنائب ورامي فتح الله عضوا ماليا.

وأخيرا: كنا نتوقع من المهندس فرج عامر لم الشمل كما قال ولكننا نبدي قلقنا على البداية غير الموفقة وليعلم الجميع أن المجلس بالكامل منتخب من جمعية عمومية هي من أفضل أعضاء الأندية في مصر على الإطلاق ونحن نقدر الأمانة ونقدر عليها بإذن الله.

وتم إعادة الانتخابات على مقعد الرئيس، ليفوز بها فرج عامر على حساب الرئيس السابق وليد عرفات.