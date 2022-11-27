كرنفال كأس العالم - شبيه دافور سوكر.. كراماريتش رجل مباراة كرواتيا وكندا

حصد أندري كراماريتش لاعب هوفنهايم الألماني ونجم منتخب كرواتيا جائزة رجل مباراة بلاده أمام كندا في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

وفاز منتخب كرواتيا على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي.

كراماريتش سجل الهدفين الأول والثالث لمنتخب بلاده في المباراة.

من هو أندري كراماريتش؟

شبّهه نيكو كوفاتش مدربه السابق في منتخب كرواتيا بـ دافور سوكر هدّاف كأس العالم 1998.

وفي 2021 صرّح يوليان ناجيلسمان مدربه السابق في هوفنهايم أنه أفضل لاعب عمل معه على الإطلاق.

سجّل هدف التعادل في شباك روسيا بربع نهائي كأس العالم 2014.

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ماذا قدم كراماريتش أمام كندا؟

دقائق اللعب: 73

الأهداف: 2

الأهداف المتوقعة: 1.06

التسديدات على المرمى: 3 من 5

المراوغات الناجحة: 1 من 1

الفرص الكبيرة الضائعة: 2

لمسات الكرة: 42

التمريرات الصحيحة: 26 من 30

دقة التمرير: 87%

العرضيات الصحيحة: 1 من 2

الكرات الطويلة الصحيحة: 2 من 4

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 3