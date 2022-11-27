منتخب السعودية يعلن إصابة محمد البريك في عضلة الساق

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

محمد البريك - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

أعلن منتخب السعودية عن تعرض لاعب جديد في صفوفه للإصابة خلال كأس العالم 2022.

وتعرض محمد البريك لإصابة في عضلة الساق ولكن بدون الإعلان عن مدى خطورتها أو مدة غيابه.

وكان منتخب السعودية قد تعرض للخسارة أمام بولندا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم.

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إصابة البريك ستضع السعودية في أزمة حال استمرت لمدة طويلة بسبب عدم وجود ظهير أيسر آخر بعد إصابة ياسر الشهراني في الجولة الأولى.

وكان الشهراني تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الأرجنتين بعد الاصطدام بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

اقرأ: معلومات عن البريك ولاعبي كأس العالم 2022.

وقد يلجأ رينار مدرب السعودية لواحد من سعود عبد الحميد أو سلطان الغنام في مركز الظهير الأيسر.

ويتواجد ناصر الدوسري الذي يلعب بقدمه اليسرى أيضا وقد يلجأ إليه رينار في مركز الظهير الأيسر إذ لعب في ذلك المركز مع الهلال من قبل,

وسيلعب منتخب السعودية مع المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء 30 نوفمبر المقبل على ملعب لوسييل.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني ونقطة عن بولندا المتصدر.

السعودية المكسيك محمد البريك كأس العالم 2022 قطر 2022
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