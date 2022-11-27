طبيب المغرب يكشف سبب غياب بونو ويروي معجزة تجهيز أبو خلال

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

ياسين بونو - المغرب × جزر القمر

تحدث عبد الرزاق هيفتي طبيب منتخب المغرب عن حالة عدد من اللاعبين على رأسهم ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية وأشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان.

وغاب بونو عن حراسة مرمى أسود الأطلس في المباراة، ليشارك منير المحمدي بدلا منه.

وقال هيفتي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "بونو شعر بدوار قبل بداية المباراة أمام بلجيكا".

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وأضاف "اتفقت مع وليد الركراكي (مدرب المنتخب) على عدم خوضه لهذه المباراة".

وأوضح "هو الآن في حالة صحية جيدة، وسيكون جاهزا بشكل كامل للمباراة المقبلة".

وواجه المغاربة صعوبة في تأهيل حكيمي ونصير مزراوي ظهير بايرن ميونيخ، وزكريا أبو خلال صاحب الهدف الثاني ولاعب تولوز الفرنسي.

وعن ذلك قال الطبيب: "لم يكن من السهل تأهيل حكيمي ومزراوي وأبو خلال للعب مباراة بلجيكا".

وأوضح "أبو خلال كان من المفترض أن يغيب لستة أسابيع، ولكننا استطعنا تجهيزه بعد 10 أيام فقط".

وحقق منتخب المغرب فوزا تاريخيا على بلجيكا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله السلبي الأول مع كرواتيا.

ويلعب منتخب المغرب المباراة الأخيرة أمام كندا في الأول من ديسمبر، ويكفيه التعادل للتأهل إلى الدور التالي.

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